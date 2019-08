Claranova : forte croissance au second semestre

07/08/2019 | 18:45

L'éditeur de logiciels Claranova a fait état mercredi d'une hausse de 71% de son chiffre d'affaires sur le second semestre de son exercice 2018/2019, dont 33% de croissance organique.



Le spécialiste de la monétisation de trafic sur Internet indique avoir enregistré un chiffre d'affaires de 122,7 millions d'euros sur la période allant de janvier à juin, contre 71,6 millions d'euros en 2018.



Le groupe dit avoir profité des bonnes performances de ses activités de logiciels propriétaires PDF et de sécurité, mais aussi de la progression de ses activités historiques, notamment dans les logiciels photos et utilitaires.



Le groupe, qui est aussi le leader mondial de l'impression sur mobile, souligne avoir augmenté de 100 millions d'euros son chiffre d'affaires consolidé annuel, qui dépasse les 262 millions d'euros sur l'exercice écoulé, soit une hausse de 62% par rapport à l'exercice 2017-2018.



