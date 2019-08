razorfish 7 7 Abonnés 623 Messages 68 valeurs CLA,ALEUP,INSY...

Quelques news concernant Claranova...



- Officialisation du rachat de Personal Creations par Claranova pré-annoncé dans le post du 24/07 (cf ancienne fiche-valeur).



- De l’intérêt de MyDevices... Le St Luke’s Hospital, Kansas City, Missouri, a installé 100 capteurs pour les relevés de températures. Bilan de l’opération, coûts des relevés de températures (MyDevices vs relevés manuels) abaissés de... 99% et donc un « return on investment » de... 3300% pour l’hôpital... Logiquement le St Luke’s étudie désormais la possibilité d’installer... 900 capteurs supplémentaires... Tout est dit...



ici... https://mydevices.com/success-stories/st-lukes-hospital/



@ Zonebourse



