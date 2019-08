Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Claranova a réalisé mercredi soir son point d’activité au titre de son exercice 2018-2019 (clos fin juin). Ainsi, le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce affiche un chiffre d’affaires annuel de 262,3 millions d’euros, soit une envolée de 62% sur un an." Cette forte croissance correspond à la volonté de Claranova de se développer à un rythme soutenu en augmentant significativement ses investissements en marketing qui, bien qu'impactant la rentabilité de l'exercice, constituent un levier d'amélioration de sa profitabilité future ", explique la société."Ce savoir-faire de ‘scale-up' constitue une marque de fabrique de notre groupe et nous permet d'anticiper une trajectoire de croissance encore très forte pour les exercices à venir, renforcée par l'acquisition récente de Personal Creations aux Etats-Unis qui va nous permettre d'élargir notre marché ", a commenté Pierre Cesarini, le directeur général de Claranova.