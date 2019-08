Claranova : A suivre aujourd'hui 1 05/08/2019 | 08:03 Envoyer par e-mail :

"PlanetArt est aujourd'hui le leader mondial de l'impression photo sur mobile, notamment à travers ses solutions FreePrints. Personal Creations va permettre à PlanetArt d'accéder à un nouveau domaine d'activité des " cadeaux personnalisés " et ainsi offrir à ses clients une nouvelle gamme de produits très complémentaire aux offres existantes de PlanetArt, lui ouvrant ainsi de nouveaux marchés. Par ailleurs, la rentabilité de l'entité acquise devrait significativement s'améliorer au travers des synergies marketing, géographiques et administratives", a précisé Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova.





PlanetArt, filiale du groupe Claranova, a finalisé la reprise des actifs de Personal Creations, l'activité de personnalisation de cadeaux du groupe américain FTD Companies, Inc. Son chiffre d'affaires, entièrement réalisé aux Etats-Unis, a atteint les 126,3 millions de dollars en 2018. Le montant payable en numéraire par PlanetArt pour la reprise des actifs de Personal Creations s'élève à 18,1 millions de dollars, plus certains frais additionnels liés à la procédure de sauvegarde ouverte par FTD Companies, Inc.

"PlanetArt est aujourd'hui le leader mondial de l'impression photo sur mobile, notamment à travers ses solutions FreePrints. Personal Creations va permettre à PlanetArt d'accéder à un nouveau domaine d'activité des " cadeaux personnalisés " et ainsi offrir à ses clients une nouvelle gamme de produits très complémentaire aux offres existantes de PlanetArt, lui ouvrant ainsi de nouveaux marchés. Par ailleurs, la rentabilité de l'entité acquise devrait significativement s'améliorer au travers des synergies marketing, géographiques et administratives", a précisé Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova.