Claranova : Invest Securities abaisse son objectif de cours

01/04/2020 | 09:33

Les analystes estiment que bien que stables par rapport à l'année dernière, les résultats du 1er semestre 2019/20 sont de bonne facture, en ligne (hors Personal Creations) et traduisent les efforts d'investissements entrepris pour assurer une croissance profitable et durable.



' A ce jour, la crise sanitaire impacte peu les activités eu égard à la prépondérance (98% du CA) d'un modèle digital centré sur une clientèle BtoC. Il n'en demeure que l'absence de visibilité sur la situation (notamment aux US, 47% du CA) nous amène à intégrer l'appréciation de la prime de risque dans notre modèle de valorisation en attendant d'être en mesure de juger l'impact éventuel de la crise sur les comptes ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses confirme son opinion Achat avec un objectif de cours de 10,7E contre 12,1E.



