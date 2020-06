CLARANOVA : Renforcement de la direction et de la gouvernance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Engagé dans une nouvelle trajectoire de croissance, Claranova poursuit sa stratégie visant à faire du groupe un acteur majeur de la Technologie. Pour accompagner cette nouvelle étape, le Groupe renforce son équipe de management et étoffe son Conseil d’administration. Ces nouvelles expertises venant s’ajouter à celles des équipes existantes permettront d’accélérer les prochaines phases de développement. Sébastien Martin est promu Executive Vice-President pour se dédier pleinement aux projets de développement du groupe.Il se concentrera notamment sur les relations investisseurs avec pour objectif le renforcement de la visibilité du groupe et la compréhension de son modèle de croissance.Jean-Yves Quentel devient Directeur Administratif et Financier du Groupe et pilotera désormais la stratégie financière de Claranova. Il a plus de 25 ans d'expérience dans la création, la gestion et le financement des entreprises technologiques, acquise des deux côtés de l'Atlantique.Il allie un long parcours d'investisseur en capital-risque en France et aux USA dans des fonds prestigieux comme Atlas Venture ou Europatweb, à une profonde compétence opérationnelle acquise comme Directeur Administratif et Financier de sociétés innovantes, privées comme cotées. Il apporte également une expérience entrepreneuriale en particulier dans les startups. Il a fondé et dirigé Mensia Technologies.Trois nouveaux administrateurs rejoignent également le Conseil d'administration : Joanna Gordon, Francis Meston et Jérôme Bichut. Forts d'une très bonne connaissance de la Technologie et de la finance, ces derniers apporteront leur expertise complémentaire au groupe Claranova.Ces trois nominations seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 29 juillet 2020.Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova, déclare : " Après une première phase, qui, en moins de cinq ans, nous aura permis de créer un groupe Technologique d'envergure mondiale, profitable, générant plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, et une croissance exceptionnelle portée par des solutions uniques, nous abordons aujourd'hui une nouvelle phase avec l'ambition d'atteindre le chiffre d'affaires d'un milliard d'euros ".