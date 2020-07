CLARANOVA : l'Assemblée générale se tiendra le mercredi 29 juillet

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Claranova (Paris:CLA) informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 29 juillet 2020 à 15 heures, au Centre de Conférences Capital 8, 32 rue Monceau, 75008 Paris. Pour cette Assemblée générale, les actionnaires ont la possibilité de voter par Internet grâce à la plateforme de vote sécurisée, Votacess. Les procédures de vote à distance, par procuration ainsi que les demandes de carte d’admission sont ainsi simplifiées et peuvent se faire directement en ligne à compter du 10 juillet 2020.Le vote par correspondance ou par procuration reste également possible par voie postale.