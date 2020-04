CLARANOVA : la rentabilité sous pression au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre, clos fin décembre, Claranova a vu son résultat net reculer de 3% à 1,5 million d'euros et son résultat opérationnel courant normalisé augmenter de 3% 11,2 millions d'euros. Ce dernier a représenté 4,8% des revenus contre 7,8% un an auparavant. Le chiffre d'affaires a, lui, bondi de 68% à 243,30 millions d'euros. La croissance interne a atteint 19%. Le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce souligne avoir accéléré les investissements sur ses trois pôles d’activité." À ce jour, l'impact des mesures de confinement sur nos activités reste limité puisque celles-ci sont essentiellement des activités en ligne. Cependant cette épidémie rebat les cartes de l'économie mondiale et bien que nos activités soient aujourd'hui préservées, il est encore trop tôt pour en évaluer et mesurer le réel impact sur nos résultats à terme " a déclaré le PDG, Pierre Cesarini.En dépit de d'investissements soutenus, Claranova affiche à fin décembre une trésorerie significative de 91,4 millions d'euros. L'endettement financier s'inscrit pour sa part à 63,9 millions d'euros, soit un endettement net négatif de - 27,5 millions d'euros qui porte le gearing du groupe à - 41%.