Claranova : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Claranova finit son exercice 2019-2020 (clos fin juin 2020) avec un chiffre d'affaires consolidé de 409 millions d'euros, en hausse de 56%, dont 20% de croissance organique. Dans un environnement économique et sanitaire perturbé par la pandémie de Covid-19, le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce a réalisé, au cours du seul quatrième trimestre, un chiffre d'affaires de 101 millions d'euros, en hausse de 52%, dont 34% de croissance organique." Porté par les applications FreePrints de PlanetArt et la vente de logiciels propriétaires en ligne (PDF et Photo) d'Avanquest, ce dernier trimestre démontre la résilience des activités du Groupe et la complémentarité de ses modèles d'affaires " a souligné la société.