Claranova : Cinq sociétés pionnières de l'IoT s'associent pour combattre le Covid-19 et offrir aux hôpitaux espagnols une solution clé en main de bouton d'appel d'urgence

Cinq sociétés phares de l’IoT (Everynet, Redexia, Abeeway, Semtech, et Claranova) se sont unies afin de contribuer à la lutte contre le Covid-19 et d’offrir des solutions innovantes au personnel soignant. Ce consortium a conçu un système basé sur la technologie LoRaWAN pour équiper les hôpitaux de boutons d’appel d’urgence et sauver des vies. Ce système signale les patients nécessitant une intervention immédiate et permet au personnel médical de localiser et identifier ces appels en temps réel.

Un consortium qui réunit des expertises technologiques complémentaires

Everynet met à disposition l’infrastructure réseau,

Semtech détient l’IP sous-jacente de la technologie LoRa

Abeeway fournit les boutons d’appel équipés de batteries longue durée.

Redexia coordonne l’intégration et le déploiement logistique du projet

myDevices complète le dispositif avec sa plateforme logicielle qui permet l’intégration rapide des différents composants de la solution. La plateforme myDevices collecte les données et les présente sous la forme d’un tableau de bord très intuitif pour le personnel médical.

Le bouton d’appel d’Abeeway, filiale d’Actility, permet à tout moment aux patients de signaler une situation d’urgence. Ces capteurs étanches, compacts et faciles à nettoyer, intègrent un scanner Bluetooth, permettant d’identifier et de localiser immédiatement l’équipement ou la personne concernés. Ils peuvent également mesurer la température ambiante et détecter les contacts physiques grâce à un haut-parleur intégré, fournissant ainsi en temps réel de précieuses informations au personnel soignant.

Une solution qui équipe déjà 750 chambres - gratuitement !

Ces technologies équipent déjà gratuitement 750 chambres dans les hôpitaux de Bellvitge, San Pau, Parc Taulí, Germans Trias i Pujol et Del Mar à Barcelone et sauvent des vies. Cette solution fiable et autonome permet au personnel soignant de travailler avec plus de réactivité et de sécurité, libérant ainsi du temps pour se concentrer pleinement sur les tâches essentielles. Le consortium continue de déployer ces solutions dans d’autres hôpitaux et travaille par ailleurs à étendre ces technologies sur d’autres applications clés pour combattre le virus.

« La fulgurante propagation du Covid-19 a contraint les établissements de santé à faire face à un afflux considérable de patients et à s’adapter extrêmement rapidement à des conditions très difficiles. En association avec ses prestigieux partenaires, Claranova est fière de contribuer à combattre cette pandémie aux côtés des personnels soignants. Les boutons d’appel permettent de faciliter le travail du personnel hospitalier et d’améliorer la sécurité », explique Pierre Cesarini, CEO de Claranova.

« Il est essentiel d’améliorer les opérations des établissements de santé pour les patients et le personnel afin de lutter efficacement contre la propagation de Covid-19. Avec les capteurs Abeeway communiquant via LoRaWAN, les infirmières accèdent en temps réel à des informations essentielles sur les appels d’urgence des patients et l’emplacement de leur lit. Cela contribue à améliorer la sécurité des patients et l'efficacité du personnel médical et permet de sauver des vies », explique Olivier Hersent, PDG et Actility

« Nous sommes honorés de pouvoir apporter une aide pragmatique dans ces temps difficiles et nous souhaitons profondément contribuer à alléger une partie du fardeau du personnel médical surchargé. Nous pensons que la fourniture gratuite de notre réseau, ainsi que le solide écosystème de partenaires que nous avons construit avec Redexia, peuvent faire la différence », a déclaré Lawrence Latham, PDG d'Everynet.

« Aux côtés de Claranova, Semtech est très honoré de faire partie de ce projet pour non seulement offrir de meilleures conditions de travail au personnel soignant, mais également soutenir la communauté pendant cette pandémie. » ajoute Marc Pegulu, Vice-Président de l’IoT au sein du Groupe Wireless and Sensing Products de Semetch.

À propos de Claranova :

Groupe technologique à forte croissance, coté sur Euronext, Claranova est un acteur international résolument inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’impression digitale personnalisée (Impression Mobile), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Software) et de l’Internet des Objets (IoT). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions fiables, alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis quatre ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de + 30% et une hausse de sa profitabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 234,3 millions d’euros sur le premier semestre 2019-2020, pour une profitabilité opérationnelle de 5%.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :

https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group

À propos de Abeeway, société du groupe Actility Group :

Abeeway (www.abeeway.com) est le leader du marché de la géolocalisation intérieure et extérieure et un fournisseur mondial de solutions IoT de tracking. Abeeway propose les solutions de géolocalisation les plus éco-énergétiques, les plus fiables et les plus flexibles à l'aide de dispositifs de suivi uniques et d'un système de localisation multi-technologie intelligent optimisé pour une longue portée et une faible consommation d'énergie tirant parti de la connectivité LoRaWAN ™. Les appareils Abeeway sont disponibles sur ThingPark Market. Abeeway est membre de la LoRa Alliance ™.

À propos d’Everynet et Redexia :

En connectant les appareils sous contrainte à grande échelle et à faible coût, Everynet est le pionnier du concept de transformation numérique de l'IoT, permettant de fournir et de louer à des acteurs indépendants les outils pour construire des infrastructures de haute qualité. Redexia est un opérateur de connectivité IoT et partenaire principal d'Everynet en Espagne, où il est le partenaire clé pour le premier déploiement du réseau national LoRaWAN. Les deux sociétés sont leaders dans le marché espagnol de LoRaWAN ™ où ils innovent tout à la fois les modèles économiques et les architectures de plateformes. LoRawan est un protocole de communication qui s’adapte parfaitement et rapidement aux solutions IoT. La faible consommation électrique nécessaire au fonctionnement de cette technologie permet d’éviter de lourds investissements d’infrastructure.

À propos de Semtech :

Semtech Corporation est un fournisseur leader de semi-conducteurs analogiques et mixtes à hautes performances et d'algorithmes complexes pour les équipements haut de gamme dans les domaines de l’électronique grand public, de l’informatique d’entreprise, de la communication et des équipements industriels. La Société se consacre à réduire l'impact environnemental de ses activités et de ses produits. Les programmes internes de développement durable ont pour mission de réduire les déchets grâce au contrôle des matériaux, l’optimisation de la fabrication, l'utilisation de technologies vertes et la réduction de la consommation de ressources. Cotée en bourse depuis 1967, Semtech est cotée au Nasdaq Global Select Market (SMTC). Pour plus d'informations, visitez www.semtech.com.

À propos de myDevices :

myDevices simplifie la gestion des objets connectés (IoT) pour les professionnels. Avec sa plateforme applicative unique, myDevices offre à ses clients une infinité de solutions IoT pour optimiser la gestion de leurs actifs, quel que soit la typologie d'objet connecté et de réseau, le secteur d’activité ou le domaine d’application : contrôle de la chaîne du froid, gestion d’alertes, occupation de l’espace, suivi satisfaction client, gestion des déchets....

Pour plus d'informations sur le pôle IoT du groupe Claranova :

https://www.myDevices.com ou https://twitter.com/mydevices_iot

