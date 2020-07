Claranova : Convocation Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de Claranova SE le 29 juillet 2020

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Mise en place du vote par internet avec VOTACCESS

Le groupe Claranova (Paris:CLA) informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société qui se tiendra le mercredi 29 juillet 2020 à 15 heures, au Centre de Conférences Capital 8, 32 rue Monceau, 75008 Paris.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 24 juin 2020. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis. L'avis de convocation paraitra dans les prochains jours au BALO et dans un journal d'annonces légales.

L'avis de réunion, le texte des résolutions mis à jour, ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la société https://claranova.com rubrique InvestisseursAssemblées Générales. Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.

Pour cette Assemblée Générale, les actionnaires de Claranova ont la possibilité de voter par Internet grâce à la plateforme de vote sécurisée, VOTACESS. Les procédures de vote à distance, par procuration ainsi que les demandes de carte d’admission sont ainsi simplifiées et peuvent se faire directement en ligne à compter du 10 juillet 2020 :

Pour les actionnaires au nominatif : connectez-vous au site https://www.actionnaire.cmcicms.com avec votre identifiant et login transmis par courrier postal.

Pour les actionnaires au porteur : connectez-vous au site Internet de votre banque sur la ligne de vos actions Claranova, il vous sera proposé de voter si votre établissement a adhéré à VOTACCESS.

Le vote par correspondance ou par procuration reste également possible par voie postale.

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international résolument inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’impression digitale personnalisée (Impression Mobile), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Software) et de l’Internet des Objets (IoT). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions fiables, alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis quatre ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de + 30% et une hausse de sa profitabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 234,3 millions d’euros sur le premier semestre 2019-2020, pour une profitabilité opérationnelle de 5%.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group

CODES

Ticker : CLA

ISIN : FR0013426004

www.claranova.com

