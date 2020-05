Claranova : Forte croissance des ventes du logiciel SodaPDF (+50%) pendant la période de confinement

Regulatory News:

Véritable alternative à Adobe, la solution SodaPDF de Claranova (Paris:CLA) séduit le grand public comme les professionnels. Durant le confinement la demande pour la suite de productivité d’outils PDF et la signature électronique n’a cessé d’augmenter. Afin de donner accès à des outils de travail performants pendant ces temps difficiles, Claranova a permis à ses utilisateurs, de bénéficier gratuitement de la version premium de la suite Soda PDF pendant la période de confinement.

Un succès commercial qui confirme l’accélération de Claranova vers un modèle économique d’édition de logiciels à forte récurrence de revenus

245 000 abonnés actifs pour SodaPDF

50% de croissance du revenu sur la période de confinement (23/03 au 13/05/2020) comparativement à l’an dernier

82% des ventes réalisées en mode abonnement

Taux de réabonnement de 51% (client renouvelant son abonnement l’année suivante).

3 500 000 $ de CA depuis la période de confinement (23/03 au 13/05/2020)

Avec 82% de vente par abonnement et un taux de réabonnement supérieur à 50%, Claranova confirme ainsi la réussite de sa transition vers une activité récurrente et prévisible. Ce changement de modèle économique devrait mécaniquement entraîner une progression de la marge sur le long terme.

SodaPDF, un outil complet et accessible

SodaPDF se positionne sur un marché grand public en proposant un accès simple à un niveau d’édition, de collaboration et de signature de documents jusque-là réservé aux solutions professionnelles complexes et onéreuses.

Pour 48€ en version Home (84€ en version Premium), Soda PDF permet de :

Visualiser, imprimer et convertir des fichiers en format PDF

Editer, annoter, et collaborer en offrant un maximum de productivité

Sécuriser, signer et faire signer des documents

À propos de Claranova :

Groupe technologique à forte croissance, coté sur Euronext, Claranova est un acteur international résolument inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’impression digitale personnalisée (Impression Mobile), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Software) et de l’Internet des Objets (IoT). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions fiables, alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis quatre ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de + 30% et une hausse de sa profitabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 234,3 millions d’euros sur le premier semestre 2019-2020, pour une profitabilité opérationnelle de 5%.

