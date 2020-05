Claranova : Forte croissance préservée sur les 9 premiers mois d'activité - Impact mesuré du Covid-19 sur le chiffre d'affaires du T3

Regulatory News:

Le groupe Claranova (Paris:CLA) clôture les neuf premiers mois de l’exercice 2019-2020 (juillet 2019 – mars 2020) avec un chiffre d’affaires de 307,3 millions d’euros, en hausse de + 57%, dont + 15% de croissance organique1. Cette progression de plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sur neuf mois témoigne de la résilience des activités du Groupe dans un environnement économique et sanitaire complexe marqué sur le troisième trimestre de l’exercice (janvier 2020 - mars 2020) par le début des mesures de confinement dans les pays d’implantation du Groupe. Dans ce contexte, Claranova capitalise sur la vague du développement de la consommation en ligne et préserve sa trajectoire de forte croissance avec un chiffre d’affaires sur le troisième trimestre de 72,6 millions d’euros, en progression de + 30%, dont + 7% de croissance organique, alors que de nombreuses sociétés doivent faire face à une crise économique majeure.

L’évolution du chiffre d’affaires par pôle d’activité sur les neuf premiers mois de l’exercice 2019-2020 est la suivante :

En millions d'euros Juil. 2019 à

mars 2020

(9 mois) Juil. 2018 à

mars 2019

(9 mois) Var. Var. à périmètre

constant Var. à périmètre et

taux de change

constants Impression Mobile 235,8 132,6 + 78% + 20% + 18% Software 67,9 60,5 + 12% + 12% + 10% IoT 3,5 2,7 + 32% + 32% + 27% Chiffre d’affaires 307,3 195,8 + 57% + 18% + 15%

L’ensemble des activités du Groupe a progressé sur le troisième trimestre de l’exercice 2019-2020 :

En millions d'euros Jan. à mars

2020

(3 mois) Jan. à mars

2019

(3 mois) Var. Var. à périmètre

constant Var. à périmètre et

taux de change

constants Impression Mobile 49,7 34,9 + 43% + 7% + 6% Software 22,1 20,4 + 8% + 8% + 7% IoT 1,3 0,9 + 39% + 39% + 35% Chiffre d’affaires 73,0 56,2 + 30% + 8% + 7%

Impression Mobile : Hausse des revenus de + 78% sur 9 mois dont + 18% de croissance organique

Le pôle Impression Mobile réalise un chiffre d’affaires de 235,8 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’exercice 2019-2020, soit une hausse de + 78%. À périmètre constant, les activités photos historiques confirment leur dynamisme et affichent un chiffre d’affaires en progression de + 20% à 159,7 millions d’euros, dont 37,5 millions d’euros sur le troisième trimestre (+ 7%). Cette évolution traduit le recentrage de la stratégie d’acquisition client vers une intensification des investissements en Europe, où les coûts d’acquisition restent limités, avec l’objectif d’accélérer la prise de parts de marché sur cette région à fort potentiel de croissance. Les activités FreePrints en Europe maintiennent ainsi sur le trimestre leur trajectoire de croissance avec des taux d’expansion à deux chiffres. Sur les dernières semaines de mars, la division bénéficie par ailleurs du renforcement du commerce en ligne lié au Covid-19. Le Groupe constate dans certains pays européens, une très forte augmentation du nombre de téléchargements des applications FreePrints.

Les activités de Cadeaux Personnalisés acquises en août 20192 affichent un chiffre d’affaires de 76,1 millions d’euros sur les huit premiers mois d’intégration, dont 12,2 millions de chiffre d’affaires additionnel sur le troisième trimestre. Cette performance trimestrielle reflète la forte saisonnalité3 des activités de personnalisation de cadeaux et intègre également un décalage de chiffre d’affaires et des résultats suite à la fermeture courant mars de l’usine Personal Creations aux Etats-Unis. Cette mesure, qui devrait influer sur la profitabilité à court terme, était destinée à assurer la protection des salariés du Groupe contre la pandémie de Covid-19. Les prises de commandes n’ont jamais cessé et la production de l’usine a pu commencer à reprendre en mai. PlanetArt poursuit l’intégration de Personal Creations et travaille pour les mois à venir sur le développement de synergies notamment dans le domaine mobile.

L’évolution du chiffre d’affaires du pôle Impression Mobile sur les neuf premiers mois de l’exercice 2019-2020 est la suivante :

En millions d'euros Juil. 2019 à

mars 2020

(9 mois) Juil. 2018 à

mars 2019

(9 mois) Var. Impression Mobile 159,7 132,6 + 20% Personal Creations 76,1 Chiffre d’affaires 235,8 132,6 + 78%

L’évolution du chiffre d’affaires du pôle Impression Mobile sur le troisième trimestre de l’exercice 2019-2020 est la suivante :

En millions d'euros Jan. à mars

2020

(3 mois) Jan. à mars

2019

(3 mois) Var. Impression Mobile 37,5 34,9 + 7% Personal Creations 12,2 Chiffre d’affaires 49,7 34,9 + 43%

Très forte accélération des impressions avec le confinement à partir du mois d’avril : + 69% de nouveaux clients FreePrints et + 77% d’impressions tous produits FreePrints confondus

Le Groupe constate depuis le début du confinement une très forte accélération de son activité Printing reflétée par une hausse de + 69% de l’acquisition de nouveaux clients FreePrints et + 77% d’impressions de produits photos tous produits FreePrints confondus sur le mois d’avril par rapport à l’année précédente. L’augmentation de la base clients est un élément majeur du développement du Groupe à moyen terme.

Software : poursuite de la transition vers l’édition de logiciels vendus par abonnement

Le pôle Software, qui regroupe les activités d’édition de logiciels (Sécurité, PDF, Photo) réalise un chiffre d’affaires de 67,9 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’exercice 2019-2020, soit une progression de + 12%. Cette hausse intègre un chiffre d’affaires de 22,1 millions d’euros sur le troisième trimestre en croissance de + 8% par rapport à un troisième trimestre 2018-2019 particulièrement dynamique (+ 22%).

Comme sur le premier semestre, l’évolution du chiffre d’affaires du pôle au troisième trimestre reflète la poursuite de la transition des activités d’édition de logiciels vers un modèle économique de ventes par abonnement. Cette transformation, qui permettra d’alimenter et de sécuriser la croissance future du pôle, s’accompagne à court terme d’un effet prix défavorable, le prix de vente d’un logiciel par abonnement étant unitairement plus faible que la vente sous forme de licence perpétuelle. Cet impact temporaire sera largement compensé au cours des prochaines années par les paiements récurrents de licence permettant à terme d’augmenter significativement la marge de ce pôle. Sur ce dernier trimestre, le chiffre d’affaires récurrent a ainsi continué de progresser pour atteindre 46% des activités du pôle contre 42% sur le premier semestre. La vente de logiciels par abonnement constitue désormais la majorité des ventes des marques propriétaires de Claranova : InPixio (47%), OneSafe (59%), SodaPDF (84%).

IoT : forte accélération des déploiements (+ 60% hors non récurrent sur le 3ème trimestre)

Le pôle IoT clôture les neuf premiers mois de l’exercice 2019-2020 avec un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros, en hausse de + 32% à périodes comparables. Hors contribution des revenus non récurrents perçus dans le cadre des accords commerciaux signés avec certains de ces partenaires revendeurs (dont l’opérateur de télécommunication américain Sprint), le chiffre d’affaires du pôle a augmenté de + 60% sur le dernier trimestre. Cette progression témoigne du décollage des déploiements commerciaux des solutions IoT du pôle s’appuyant sur le renforcement continu de son réseau de partenaires revendeurs. À fin mars 2020, le pôle IoT totalisait 463 clients et un réseau de 123 revendeurs, soit une hausse respective de + 65 % et + 28% par rapport à fin décembre.

L’accélération du déploiement commercial repose notamment sur la montée en charge des solutions de gestion de la température et sur le lancement réussi de la technologie multi-réseaux de bouton d’alerte No Dead ZoneTM destinée à sécuriser le personnel hôtelier. Le pôle IoT a également annoncé l’intégration de sa technologie de plateforme IoT au sein de la solution de maintenance prédictive BOB AssistantTM en partenariat avec Eolane, leader européen des services industriels en électronique et des solutions connectées. Cette solution IoT de maintenance prédictive d’équipements industriels avec intelligence artificielle embarquée offre de nouvelles perspectives pour le pôle dans des secteurs à fort potentiel (énergie, traitement des eaux, etc.).

Bien que les déploiements sur site soient temporairement suspendus pendant les périodes de confinement, l’intérêt grandissant des clients et prospects pour les solutions myDevices se confirme et l’épidémie de Covid-19 devrait même accélérer l’intégration de solutions IoT au sein des entreprises.

Épidémie de Covid-19 : forte résilience des collaborateurs et des activités du Groupe

Dès le tout début de la pandémie et dans le monde entier, Claranova a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de ses équipes. Nous avons immédiatement appliqué chaque fois que cela était possible le principe de télétravail. Pour cela nous avons mis en place de nombreux outils collaboratifs pour garantir l’efficacité du travail, la continuité des activités et le support actif de nos clients. Au-delà de la mise en place des différents outils, nous avons eu particulièrement à cœur de garantir la continuité du lien social que permettent les communautés de lieu de travail. En organisant régulièrement des points de rencontre en ligne, nous avons souhaité nous assurer qu’aucun de nos collaborateurs ne puisse se retrouver dans une situation d’isolement ou de détresse liée aux mesures de confinement et lutter contre le cloisonnement des activités ou des géographies.

Nous avons pris la décision de poursuivre la pratique du télétravail au-delà des dates de déconfinement. Nous faisons le choix, sur l’ensemble des pays d’implantation du Groupe, d’un déconfinement progressif pour assurer une reprise fluide dans les meilleures conditions possibles pour la santé des salariés et celle des autres. Nous avons systématiquement limité dans la mesure du possible la venue sur le lieu de travail. L’ensemble des managers a porté et continue de porter une attention particulière à se rendre disponibles pour les nombreuses questions qui pourraient se poser tant à titre personnel que professionnel dans cette période si complexe.

La société est à ce stade particulièrement résiliente et a su capitaliser sur la croissance des activités en ligne liée au Covid-19 et aux changements d’habitudes de consommation.

Pour le pôle Impression Mobile, les activités ont globalement bénéficié de cette évolution avec une très bonne tendance des ventes. L’impact sur la vente de cadeaux et d’objets personnalisés reste encore à déterminer. Ces activités sont très dépendantes d’évènements sociaux saisonniers (pour le trimestre en cours, fêtes des mères et des pères, remises de diplôme...). Nous ne sommes pas encore en mesure d’évaluer avec précision l’impact sur les résultats.

Les activités FreePrints ont quant à elle permis de contribuer à réduire la distanciation sociale, avec des initiatives telles que l’envoi gratuit de cartes de vœux personnalisées à ses proches.

L’activité logicielle a été peu impactée par le Covid-19, et pour certains produits semble même bénéficier du développement des ventes de produits en ligne.

Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova, déclare : « Claranova poursuit sa trajectoire de croissance dépassant les 300 millions d’euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2019-2020. Sur ce dernier trimestre, en dépit du confinement dans de nombreux pays, l’ensemble des activités du Groupe continue de croître. Claranova reste protégé par son modèle économique orienté sur l’acquisition de clients B2C sur Internet à partir d’offres freemium.

En dépit de possibles impacts sur nos résultats liés à la forte saisonnalité de nos activités de cadeaux personnalisés (fêtes des mères et des pères, remises de diplômes…), nous observons ces dernières semaines une très forte augmentation des téléchargements de nos applications FreePrints et de nos logiciels Avanquest. Cette évolution confirme la grande résilience de Claranova et sa capacité à poursuivre sa forte croissance en continuant à acquérir de nouveaux clients à travers le monde, gage de nos perspectives futures.

Je tiens enfin à remercier chaleureusement nos équipes dont l’extraordinaire adaptation et implication ont permis d‘atteindre ces résultats exceptionnels dans une période aussi particulière. »

Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international résolument inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’impression digitale personnalisée (Impression Mobile), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Software) et de l’Internet des Objets (IoT). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions fiables, alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis quatre ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de + 30% et une hausse de sa profitabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 234,3 millions d’euros sur le premier semestre 2019-2020, pour une profitabilité opérationnelle de 5%.

1 La croissance organique correspond à la croissance à périmètre et taux de change constants.

2 Activités de cadeaux personnalisés Personal Creations acquises le 2 août 2019.

3 La majeure partie du chiffre d’affaires et de la profitabilité des activités de cadeaux personnalisés étant réalisée lors des périodes de fin d’année.

