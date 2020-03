Claranova : Le groupe Claranova sera présent à la conférence SunTrust Robinson Humphrey Technology, Internet & Services à New York les 10 et 11 mars

Regulatory News:

Le groupe Claranova (Paris:CLA) annonce son invitation à la conférence SunTrust Robinson Humphrey Technology, Internet & Services qui se tiendra à New York les 10 et 11 mars.

La conférence SunTrust Robinson Humphrey sur la technologie, Internet et les services est un événement majeur pour les investisseurs américains et internationaux avec un large éventail de sociétés sélectionnées dans les domaines du Software, de l'Internet, Infrastructure Internet, médias numériques, paiements et services et technologies de la santé. Environ 250 invités d'entreprise et investisseurs sont attendus à la conférence.

SunTrust Robinson Humphrey est une banque d'investissement et une maison de recherche de premier plan aux États-Unis, couvrant plus de 700 entreprises dans tous les principaux secteurs, y compris TMT.

Agenda financier Claranova :

Résultats semestriels 2019-2020 : 31 mars 2020

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Claranova est un groupe technologique français, côté sur Euronext. Le Groupe est positionné sur trois marchés distincts : Internet, le Mobile et l’IoT. Claranova s’est illustré ces dernières années par sa maîtrise des grands enjeux technologiques et sa capacité à faire de chacune de ses activités un véritable succès. Fort de ses réussites, Claranova combine depuis quatre ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de +30 %, et une hausse de sa rentabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe. Claranova affiche un chiffre d’affaires annuel de 262 M€ (exercice 2018-2019), en hausse de 62 %, avec un taux de rentabilité opérationnelle de 6,1 %.

