Claranova : Renforcement de la direction et de la gouvernance du Groupe pour accélérer une nouvelle phase d'expansion

Engagé dans une nouvelle trajectoire de croissance, Claranova (Paris:CLA) poursuit sa stratégie visant à faire du Groupe un acteur majeur de la Technologie. Pour accompagner cette nouvelle étape, le Groupe renforce son équipe de management et étoffe son Conseil d’Administration. Ces nouvelles expertises venant s’ajouter à celles des équipes existantes permettront d’accélérer les prochaines phases de développement.

Renforcement de l’équipe de direction

M. Sébastien MARTIN est promu Executive Vice-President pour se dédier pleinement aux projets de développement du Groupe. M. Martin se concentrera notamment sur les relations investisseurs avec pour objectif le renforcement de la visibilité du Groupe et la compréhension de son modèle de croissance.

M. Jean-Yves QUENTEL devient Directeur Administratif et Financier du Groupe et pilotera désormais la stratégie financière de Claranova.

Jean-Yves QUENTEL a plus de 25 ans d’expérience dans la création, la gestion et le financement des entreprises technologiques, acquise des deux côtés de l’Atlantique.

Il allie un long parcours d'investisseur en capital-risque en France et aux USA dans des fonds prestigieux comme Atlas Venture ou Europatweb, à une profonde compétence opérationnelle acquise comme Directeur Administratif et Financier de sociétés innovantes, privées comme cotées. Il apporte également une expérience entrepreneuriale en particulier dans les startups. Il a fondé et dirigé Mensia Technologies.

Nomination de trois nouveaux administrateurs

Trois nouveaux administrateurs rejoignent également le Conseil d’Administration : Mme Joanna GORDON, M. Francis MESTON et M. Jérôme BICHUT. Forts d’une très bonne connaissance de la Technologie et de la finance, ces derniers apporteront leur expertise complémentaire au groupe Claranova.

Mme Joanna GORDON est une spécialiste des sujets de marketing stratégique avec une grande expérience de la Tech et son écosystème. Elle a notamment été Directrice de la Stratégie chez Salesforce et Directrice du Pôle Technologies de l’information au Forum Economique Mondial où elle a pu côtoyer les dirigeants des plus grands groupes mondiaux. Mme GORDON est fondatrice de Transform.AI, la première conférence européenne sur l’intelligence artificielle et dirige la société JG Consulting.

M. Francis MESTON a occupé des positions clés au sein de grands groupes technologiques internationaux auprès desquels il a développé son expertise en particulier dans le domaine des télécommunications. Au sein du groupe ATOS (Société cotée sur le CAC40), il a occupé les responsabilités d’Exécutive Vice-Président et membre du comité exécutif, Directeur de la branche IMEA (India, Middle East, Africa) et Group Digital Transformation Officer. Il a également dirigé la division mondiale « intégration de système et consulting Fort d’une expérience de plusieurs dizaines d’années dans le secteur de la technologie, il a par ailleurs été Vice-Président chez AT Kearney et Gemini Consulting, puis Président de la société EDS France.

M. Jérôme BICHUT a été pendant près de 20 ans Managing Director chez PSP, l’un des plus grands fonds de pension canadien avec C$168 milliards d’investissements. M. BICHUT est un professionnel chevronné de l’investissement financier avec une expertise unique des marchés boursiers internationaux. Il a par ailleurs été notamment administrateur de Korian société cotée sur Euronext (€2,8 Milliards de capitalisation boursière – SBF 120).

Il est aujourd’hui Président de la société canadienne Sélect Consultation, spécialisée dans le conseil stratégique et le conseil en gestion d’actifs.

Ces trois nominations seront soumises à l'approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 29 juillet 2020.

Pierre CESARINI, CEO du groupe Claranova, déclare : « Après une première phase, qui, en moins de cinq ans, nous aura permis de créer un groupe Technologique d’envergure mondiale, profitable, générant plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires, et une croissance exceptionnelle portée par des solutions uniques, nous abordons aujourd’hui une nouvelle phase avec l’ambition d’atteindre le chiffre d’affaires d’un Milliard d’euros.

Je suis fier d’accueillir ces nouveaux membres au sein du conseil d’administration. Leur expertise contribuera à accélérer notre développement dans cette nouvelle étape. Cela nous permettra de multiplier les projets et d’accélérer notre croissance. Johanna GORDON avec sa connaissance approfondie du marketing stratégique et de la technologie, Francis MESTON avec son expertise des grands groupes internationaux et des grands contrats, et l’expérience de Jérôme BICHUT dans les marchés boursiers nord-américains et les entreprises cotées, seront de précieux atouts pour accompagner le changement de dimension du Groupe. Par ailleurs, je suis convaincu, pour avoir déjà travaillé à ses côtés, que Jean-Yves QUENTEL reprendra avec succès les rênes de la Direction financière pour mener à bien les différents chantiers en cours. »

