Claranova : bond de 50% des ventes du logiciel SodaPDF pendant le confinement

Claranova a indiqué avoir permis à ses utilisateurs, de bénéficier gratuitement de la version premium de la suite Soda PDF, une alternative Adobe, pendant la période de confinement. Le groupe technologique annonce une croissance de 50% du revenu sur la période de confinement (23 mars au 13 juin) comparativement à l’an dernier. 3,5 millions de dollars de chiffre d'affaires ont ainsi été réalisés entre le 20 mars et le 13 mai. Claranova revendique 245 000 abonnés actifs pour SodaPDF et un taux de réabonnement de 51%." Avec 82% de vente par abonnement et un taux de réabonnement supérieur à 50%, Claranova confirme ainsi la réussite de sa transition vers une activité récurrente et prévisible. Ce changement de modèle économique devrait mécaniquement entraîner une progression de la marge sur le long terme " a précisé la société présente présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce.