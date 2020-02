Poursuite de la forte croissance du chiffre d'affaires sur le 1er semestre : 234 M€ en hausse de + 68% (+ 22% à périmètre constant)

Conquête de nouvelles parts de marché des applications FreePrints aux Etats-Unis, Royaume-Uni et France

Première phase d'intégration des activités de cadeaux personnalisés réussie

Ce communiqué présente le chiffre d'affaires consolidé du groupe, non audité, établi selon les normes IFRS

Paris, France - le 11 février 2020. Le groupe Claranova confirme sa trajectoire de forte croissance sur le 1er semestre de l'exercice 2019-2020 (juillet-décembre 2019) avec un chiffre d'affaires consolidé en hausse de + 68%à 234,3 millions d'euros, dont 63,9 millions d'euros liés aux activités de cadeaux personnalisés Personal Creations® acquises en août 2019. À périmètre constant, la croissance du chiffre d'affaires reste soutenue à + 22% sur le premier semestre et+ 19% à taux de change constant.

(en millions d'euros) Juil. à déc. 2019 (6 mois) Juil. à déc. 2018 (6 mois) Var. Var. à périmètre constant Var. à périmètre et taux de change constants Mobile 186,2 97,8 90% 25% 22% Internet 45,9 40,1 14% 14% 12% IoT[1] 2,2 1,7 28% 28% 24% Chiffre d'affaires 234,3 139,6 68% 22% 19%

Renforcement des positions des applications FreePrints sur les pays phares

Les activités du pôle Mobile, regroupant les applications et sites web de ventes de produits photos et de cadeaux personnalisés, ont presque doublé de taille par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 186,2 millions d'euros sur le 1er semestre 2019-2020, soit une hausse de + 90% à périodes comparables. Hors activités acquises, le chiffre d'affaires du pôle Mobile atteint 122,3 millions d'euros, soit une croissance de + 25% sur le semestre.

Le pôle continue de renforcer son positionnement sur ses trois principaux pays d'implantation (Royaume-Uni, États-Unis, France) sur lesquels les applications FreePrints affichent de nouveaux gains de part de marché.

Après la Belgique et les Pays-Bas, le Groupe a poursuivi sa stratégie de maillage géographique ciblé avec le lancement de ses applications mobiles de tirages et livres photos FreePrints et FreePrints Photobooks, en Pologne et en Autriche, respectivement le 3ème et le 4ème pays déployés en Europe sur 2019. Bien que peu significatifs à ce stade, ces nouveaux marchés constituent d'intéressants relais de croissance pour le Groupe. En effet, ces quatre pays représentent plus de 10% des utilisateurs de smartphone en Europe[2]. L'ouverture de nouvelles zones géographiques, bien que consommatrice de ressources à court terme (investissements marketing initiaux nécessaires pour convaincre, fidéliser et assoir la notoriété de la marque auprès de la nouvelle clientèle), reflète la volonté du Groupe de consolider son développement en Europe.

Première phase d'intégration réussie pour les activités de cadeaux personnalisés

La forte croissance du pôle Mobile témoigne également de la réussite de l'intégration de Personal Creations®. Cette nouvelle activité de commercialisation de cadeaux personnalisés a dépassé les attentes du Groupe et réalisé 63,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en seulement cinq mois[3].

(en millions d'euros) Juil. à déc. 2019 (6 mois) Juil. à déc. 2018 (6 mois) Var. Mobile (hors Personal Creations®) 122,3 97,8 25% Personal Creations® 63,9 Mobile 186,2 97,8 90%

La finalisation de cette première phase d'intégration (relocalisation des équipes, revue stratégique du portefeuille produits, début de mutualisation des back-offices, etc.) permet aux équipes du pôle de se concentrer sur la réalisation des synergies techniques et commerciales entre les activités de Printing historiques et les nouvelles activités de cadeaux personnalisés.

Il est important de souligner la saisonnalité de cette activité dans l'année, tant en termes de chiffre d'affaires que de profitabilité, où le premier semestre de l'exercice (juillet-décembre) est bien supérieur au second habituellement (janvier-juin).

L'intégration de Personal Creations® de même que les investissements techniques et marketing menés sur le semestre, pesant temporairement sur la rentabilité de la division Mobile, s'inscrivent dans la stratégie de croissance de Claranova et devraient constituer un levier d'amélioration de sa profitabilité́ future.

Poursuite de la transition vers un modèle d'éditeur de logiciels à revenus récurrents

Le pôle Internet, qui regroupe les activités d'édition de logiciels (PDF, sécurité, photo) et de monétisation de trafic du groupe Claranova, a réalisé un chiffre d'affaires de 45,9 millions d'euros sur le premier semestre, en hausse de + 14%.

Ce pôle a finalisé l'intégration au niveau mondial des équipes pour les structurer autour des activités d'édition et de distribution de logiciels afin d'être plus efficaces dans ses efforts d'acquisition et de rétention client tout en continuant à investir dans le développement de nouveaux services et produits dans le PDF, la sécurité, la photo et la fintech.

La transition vers un modèle d'éditeur de logiciels devrait permettre la construction d'une activité plus récurrente et profitable à terme mais a entraîné des investissements impactant directement la croissance et la profitabilité du pôle à court terme.

Déploiement commercial du pôle IoT

Le pôle IoT de Claranova voit son chiffre d'affaires progresser de 28% sur le premier semestre 2019-2020, à 2,2 millions d'euros, dont 1 million d'euros de revenus provenant de son partenariat avec l'opérateur de télécommunication américain Sprint. Par ailleurs, Claranova a récemment annoncé le déploiement de la technologie multi-réseaux de bouton d'alerte No Dead ZoneTM auprès des chaînes hôtelières américaines. Les premiers revenus liés à cette technologie vont contribuer au chiffre d'affaires du pôle dès le second semestre.

La situation financière du Groupe reste très solide avec une capacité de financement intacte lui permettant de poursuivre ses développements.

Pierre Cesarini, CEO de Claranova, déclare « Avec un chiffre d'affaires record sur notre premier semestre, Claranova s'affirme encore un peu plus comme un groupe technologique français de tout premier plan, capable d'atteindre une taille critique de plus de 230 millions d'euros sur six mois, de conserver à la fois une très forte croissance au niveau mondial tout en étant profitable et ceci en moins de cinq ans. Nous avons pu très rapidement intégrer Personal Creations qui a fortement contribué à notre croissance sur ce dernier semestre, nous sommes en train de transformer le modèle économique de notre pôle Internet pour le rendre plus récurrent et profitable et nous commençons à voir la montée en charge commerciale de notre pôle IoT, tous ces points devant nous permettre de continuer à soutenir notre croissance profitable dans l'avenir. »

[1] IoT : Internet of Things, Internet des objets.

[2] Sources : Statista & eMarketer

[3] La spécificité de l'opération (société sous procédure de Chapter 11 aux États-Unis) et l'absence de comptes audités sur cette période empêchent de donner des informations pertinentes sur l'évolution du chiffre d'affaires de cette activité.

