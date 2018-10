Clariant: Hans Bohnen fait son entrée à la direction du groupe

Zurich (awp) - Clariant a annoncé mercredi la nomination au 12 octobre de Hans Bohnen à son comité exécutif. Actuellement responsable de l'unité Global Business Services, ce dernier reprendra en plus la direction de la division plastiques et revêtements (Plastics & Coatings) ainsi que des technologies de l'information et des régions Amérique du Nord et latine.

Dans la foulée, le chimiste de spécialités a indiqué dans un communiqué le départ à la fin du mois de Britta Fuenfstueck. Membre du comité exécutif depuis janvier 2016, elle est appelée à prendre la direction générale du groupe de technique médicale allemand Hartmann.

Chimiste de formation et titulaire d'un MBA de l'Aston Business School, M. Bohnen a rejoint Clariant il y a une dizaine d'années. Avant cela, il a occupé des fonctions dirigeantes en Europe et en Amérique du Nord pour les groupes SGL, Celanese et Hoechst.

