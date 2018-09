Clariant : accord stratégique avec SABIC

18/09/2018 | 11:10

Clariant fait part de la signature d'un accord de gouvernance et de la définition d'une 'relation stratégique de long terme' avec le saoudien SABIC, qui a récemment pris une participation de 24,99% au capital du chimiste suisse de spécialités.



En particulier, ils prévoient de fusionner les additifs et mélanges maîtres à haute valeur (couleur, résines à hautes températures et santé) de Clariant et une partie des spécialités de SABIC pour créer un fournisseur de matériaux à haute performance.



Vers 2021, après la création de cette entité et la cession des dernières activités plastiques et enduits, Clariant prévoit des revenus de l'ordre de neuf milliards de francs suisses, une marge d'EBITDA d'environ 20% et un cash-flow opérationnel de plus de 1,2 milliard.



