Clariant élargit ses activités en Arabie saoudite

Données financières (CHF) CA 2018 6 734 M EBIT 2018 672 M Résultat net 2018 384 M Dette 2018 1 483 M Rendement 2018 3,10% PER 2018 14,66 PER 2019 12,83 VE / CA 2018 1,12x VE / CA 2019 1,08x Capitalisation 6 055 M Graphique CLARIANT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CLARIANT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 25,4 CHF Ecart / Objectif Moyen 39% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Ernesto Occhiello Chief Executive Officer Hariolf Kottmann Chairman Patrick Jany Chief Financial Officer Carlo G. Soave Non-Executive Director Günter von Au Vice Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CLARIANT -33.06% 6 096 ECOLAB 9.87% 42 586 SIKA AG -3.95% 17 688 SYMRISE -7.15% 9 840 INDORAMA VENTURES PCL --.--% 9 172 CRODA INTERNATIONAL PLC 6.76% 7 862