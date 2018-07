Zurich (awp) - Le chimiste Clariant lèvera le voile mercredi sur sa performance au premier semestre 2018. Sept analystes ont contribuer à l'élaboration du consensus AWP.

S1 2018E (in mio CHF) consensus AWP fourchette S1 2017 estimations ventes 3'348 3'331 - 3'365 3'132 7 Ebitda* 525 521 - 528 482 7 -marge (en %) 15,7 15,5 - 15,8 15,4 7 bénéfice net 217 200 - 245 153 4 * hors effets non récurrents

FOCUS: la communauté financière anticipe une bonne performance au deuxième trimestre de la part de Clariant. L'évolution des devises devrait avoir soutenu les résultats, de même que la bonne tenue de l'économie mondiale et la hausse des prix du pétrole. Les domaines d'activité cycliques comme Catalysis et Care Chemicals devraient aussi avoir réalisé une bonne performance, alors que Natural Resources devrait avoir été stabilisé à la faveur de la hausse des prix du brut.

Les analystes auront les yeux rivés sur l'évolution du flux de trésorerie, un aspect où Clariant a rarement brillé par le passé, mais connaît quelque amélioration depuis 2016, ce qui lui a valu un renforcement de son profil de crédit.

D'autres éléments devraient également retenir l'attention. Après le retrait de l'investisseur activiste White Tale, les observateurs seront curieux de savoir comment le groupe envisage sa collaboration avec son actionnaire de référence saoudien Sabic, désormais propriétaire de 25% du capital.

En septembre, Clariant devrait être en mesure de révéler la teneur de ses discussions avec Sabic à propos d'une collaboration plus étroite, avait indiqué à la mi-mars le directeur général (CEO) Hariolf Kottmann lors de l'assemblée générale.

Il circule en outre des rumeurs selon lesquels le géant pétrolier Aramco aurait des vues sur Sabic. Le candidat à l'entrée en Bourse envisage actuellement le rachat d'une participation stratégique dans Sabic. Mais selon l'agence Reuters, celle-ci pourrait se monter à l'ensemble des 70% actuellement détenus par un fonds souverain saoudien.

OBJECTIFS: pour l'exercice en cours, le chimiste de Muttenz anticipe une croissance - non spécifiée - en monnaies locales, ainsi qu'une amélioration de la trésorerie opérationnelle, de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) et de la marge correspondante, hors effets exceptionnels, des objectifs semblables en tous points à ceux formulés pour 2017.

POUR MÉMOIRE: en juin, Clariant a inauguré deux nouveaux sites de production d'additifs à Zhenjiang, en Chine. L'achèvement de ce projet met fin aux investissements à hauteur de plusieurs millions annoncés en 2017.

Il y a environ une semaine, le groupe avait annoncé l'extension d'un partenariat de distribution avec l'américain Lintech International LLC pour le marché nord-américain.

Clariant était ainsi plus ou moins revenu à son "rythme de croisière", après les mois turbulents qui ont suivi la fusion avortée en octobre dernier avec l'américain Huntsman, et les doléances des actionnaires activistes anglo-saxons. Fin janvier, Standard Industries et 40 North ("we are here to stay") ont tiré leur révérence, cédant leur paquet de près 25% au saoudien Sabic.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, la nominative Clariant s'est délestée de 12% de sa valeur, une contre-performance contrastant avec l'envolée de 55% en 2017.

