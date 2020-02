Clariant : bien orienté après ses résultats annuels

13/02/2020 | 13:11

Clariant grimpe de 4,4% à Zurich, malgré un bénéfice net de 38 millions de francs suisses en 2019, presque divisé par dix en raison d'éléments non récurrents, d'une performance opérationnelle plus faible des activités arrêtées et d'impôts plus élevés.



Le chimiste de spécialités suisse a vu son chiffre d'affaires annuel des opérations poursuivies augmenter de 3% à 4,4 milliards de francs, avec une progression de 3% aussi en organique et en monnaies locales.



Pour 2020, il s'attend à ce que ses activités poursuivies surperforment la croissance du marché, en plus d'une rentabilité plus élevée, mais prévient que sa croissance sera plus faible en raison de l'environnement économique terne actuel et d'effets de changes.



