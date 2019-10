Clasquin : signe une 'belle acquisition', dit Oddo, à l'achat

02/10/2019 | 10:06

L'analyste Oddo BHF confirme ce jour sa recommandation 'achat' sur le titre Clasquin, estimant qu'avec l'acquisition de Cargolution, finalisée hier, le groupe réalise une belle opération, 'en ligne avec la stratégie'.



'Cette acquisition entre pleinement dans la stratégie du groupe (même ADN que le groupe et bon positionnement sur des activités de niche) et permet à Clasquin de se renforcer significativement au Canada.(...) La surperformance du groupe dans un contexte peu évident, le levier sur les marges en cours de matérialisation et à présent ce closing de l'acquisition au Canada nous confortent dans notre vision positive sur le titre', commente Oddo BHF.



Le broker en profite donc pour ajuster son objectif de cours : de 41 euros, il passe à 42 euros, pour un potentiel de hausse de l'ordre de +26%.



