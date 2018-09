CLASQUIN : ACTIVITE ET RESULTATS EN FORTE HAUSSE AU S1 2018

Regulatory News:

S1 2018 %MCB S1 2017 %MCB S1 2018 /

S1 2017

(à périmètre

et changes

courants) CONSOLIDE* Nombre d’opérations 130 781 118 376 +10,5% Chiffre d'affaires (M€) ** 149,2 136,6 +9,2% Marge commerciale brute (M€) 34,2 100% 30,1 100% +13,5% Résultat opérationnel courant (M€) 3,5 10,2% 2,6 8,6% +35,1% Résultat net consolidé (M€) 1,8 5,2% 1,2 4,1% +44,7% Résultat net part du Groupe (M€) 1,5 4,5% 1,1 3,5% +46,2%

*Comptes non audités et arrêtés par le Conseil d’Administration du 19 septembre 2018

**Rappel : le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur pertinent de l'évolution de l'activité dans notre secteur car il est impacté de manière très significative par l'évolution des taux de fret maritime, aérien, des surcharges fuel et des taux de change (en particulier versus $ …etc). Les indicateurs pertinents sont l'évolution du nombre d'opérations, l'évolution des volumes transportés et, sur le plan financier, l'évolution de la marge commerciale brute.

RAPPEL DES EVENEMENTS MARQUANTS DU S1 2018

Ouverture en janvier 2018 avec un associé expert du secteur et une équipe de 4 personnes d’une nouvelle filiale « Clasquin Fairs & Events » en France spécialisée dans le transport et la logistique internationale liés à l’organisation des foires et expositions.

Résultat profitable dès le S1 2018.

Acquisition par LOG System (filiale informatique du Groupe) en janvier 2018 de la société COSMOS Consultants , éditrice de solutions de négoce international, de documents export et de gestion douanière.

(filiale informatique du Groupe) en janvier 2018 , éditrice de solutions de négoce international, de documents export et de gestion douanière. Ouverture par LOG System d’une filiale en Tunisie , spécialisée dans les solutions Microsoft, le développement « nearshore » et l’outsourcing de processus métier.

, spécialisée dans les solutions Microsoft, le développement « nearshore » et l’outsourcing de processus métier. Poursuite du déploiement du logiciel d’exploitation Cargowise One avec le démarrage de Clasquin Fairs & Events, Clasquin France, Clasquin Japan & Clasquin Korea.

avec le démarrage de Clasquin Fairs & Events, Clasquin France, Clasquin Japan & Clasquin Korea. Préparation de la future génération d’outils finance (comptabilité, reporting, planning, consolidation) dont l’implantation est prévue courant 2019.

(comptabilité, reporting, planning, consolidation) dont l’implantation est prévue courant 2019. Poursuite de la restructuration des filiales en redressement (Clasquin Allemagne et ECS US en particulier)

EVENEMENT POST S1 2018

Acquisition en juillet 2018 de 100% de « Société Favat Transit (SFT) » basée à Marseille dont le cœur de métier est la douane et le transport maritime de produits oléagineux, engrais et matières premières alimentaires à destination ou en provenance de l’Afrique de l’Ouest et des pays du pourtour méditerranéen.

CA : 2 M€ / GP : 0,7 M€

COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITE ET LES RESULTATS DU S1 2018

Le Groupe, une fois de plus, surperforme le marché grâce à la fois à son dynamisme commercial, à la qualité de son offre et aux lancements de ses nouvelles activités.

La croissance des volumes transportés (+15,6% en nombre de conteneurs maritimes et +21,5% en tonnage aérien) a été 4 à 5 fois supérieure à la croissance du marché.

Le nombre d’opérations a progressé globalement de +10,5% grâce entre autres à l’ouverture au S2 2017 d’une division « Road Brokerage » au sein de Clasquin France et au démarrage de la société « Clasquin Fairs & Events » en janvier 2018. A elles seules, ces deux nouvelles activités représentent 21% de la croissance totale du nombre d’opérations.

La marge commerciale brute en forte progression (+13,5%) a été portée à la fois par l’activité aérienne (+20,2%) et par le développement très rapide des activités « autres » (+43,6%) (lancements réussis de la société « Fairs & Events » et de l’activité « Road brokerage »).

Les charges opérationnelles ont progressé de +10,1% (+7,2% à périmètre comparable), plus de 20% de la hausse étant attribuable à la fois à la stratégie de migration technologique du Groupe (vers un mode « agile » de souscription dit SAAS) et à la période de transition liée au remplacement du nouveau logiciel d’exploitation (Cargowise One).

Dans ce contexte de forte croissance et malgré les surcoûts liés au redimensionnement du Système d’Information, le Résultat Opérationnel Courant affiche une progression élevée de +35,1%.

Les Résultats net et net part du groupe avec respectivement des taux de croissance de +44,7% et +46,2%, amplifient la performance du ROC, grâce à un résultat non courant et un résultat financier quasi stables.

PERSPECTIVES 2018

Marché

Croissance en volume estimée :

Maritime > 3%

Aérien > 4%

(source IATA. July 2018)

Clasquin

Croissance significativement supérieure à la croissance du marché

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture)

● Jeudi 25 octobre 2018 : Activité au 30 septembre 2018 ● Jeudi 21 février 2019 : Activité au 31 décembre 2018 ● Mercredi 20 mars 2019 : Résultats annuels 2018 ● Lundi 29 avril 2019 : Activité au 31 mars 2019 ● Jeudi 29 août 2019 : Activité au 30 juin 2019 ● Mercredi 25 septembre 2019 : Résultats semestriels 2019 ● Mercredi 30 octobre 2019 : Activité au 30 septembre 2019

CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique et les Etats Unis.

Le titre est coté sur Alternext Paris, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP. Pour plus d’information merci de consulter notre site www.clasquin.com.

CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d'euros)."

Clasquin fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

