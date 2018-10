Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 44 euros sur le titre Clasquin, dans le sillage d’une publication du troisième trimestre 2018 en ligne avec ses attentes. Si un certain ralentissement se fait sentir sur l’activité, le spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime reste positionné sur des dynamiques favorables avec des gains de parts de marché, estime le bureau d’études.