Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a réitéré sa recommandation d’Achat sur le titre Clasquin, ainsi que son objectif de cours de 43 euros, dans le sillage d’une activité semestrielle légèrement au-dessus de ses attentes. Le bureau d’études juge cette publication globalement de bonne facture au vu du contexte peu porteur, avec un marché du fret maritime atone sur le second trimestre et en retrait de 5% sur le fret aérien. Le broker estime que le spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime devrait poursuivre cette surperformance sur le second semestre.