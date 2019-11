CLASQUIN : MISE EN PLACE D'UN CRÉDIT SYNDIQUÉ INAUGURAL

Regulatory News:

CLASQUIN (Paris:ALCLA) confirme la signature d’un crédit syndiqué inaugural d’un montant total de 60,8M€ auprès d’un pool de 8 banques.

Ce financement renforce la structure financière du Groupe et s’articule autour de trois tranches :

Un crédit de refinancement de 17,8 millions d’euros, destiné à refinancer une partie des emprunts bancaires existants, amortissable sur 7 ans ;

Un crédit d’investissement de 13 millions d’euros, destiné à financer de futures acquisitions, amortissable sur 7 ans ;

Un crédit renouvelable de 30 millions d’euros, destiné à financer les besoins généraux du Groupe, d’une durée de 5 ans in fine assortie de 2 options d’extension d’un an.

Cette opération, pour laquelle le Groupe a été conseillé par le cabinet financier Redbridge Debt & Treasury Advisory ainsi que par le cabinet juridique Herbert Smith Freehills, a été conclue auprès du pool bancaire suivant :

Société Générale, en tant qu’Agent de la Documentation, Arrangeur Mandaté et Teneur de Livre

BNP Paribas, en tant qu’Agent du Crédit et Agent des Sûretés, Arrangeur Mandaté et Teneur de Livre

HSBC France et La Banque Postale en tant qu’Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livre

CIC Lyonnaise de Banque, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Rhône Alpes et le Crédit Lyonnais en tant qu’Arrangeurs Mandatés

CLASQUIN se réjouit de cet accord qui, grâce à la confiance de ses partenaires bancaires, lui permet de poursuivre ses objectifs de croissance à court et moyen terme.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture)

Jeudi 20 février 2020 : Activité T4 2019

Mercredi 18 mars 2020 : Résultats annuels 2019

Jeudi 30 avril 2020 : Activité T1 2020

Jeudi 27 août 2020 : Activité T2 2020

Mercredi 23 septembre 2020 : Résultats semestriels 2020

Jeudi 29 octobre 2020 : Activité T3 2020

CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique et les Etats Unis.

Le titre est coté sur EURONEXT GROWTH, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP.

Pour plus d’information merci de consulter notre site www.clasquin.com.

CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d'euros)."

CLASQUIN fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

LEI : 9695004FF6FA43KC4764

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191127005516/fr/