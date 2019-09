CLASQUIN : S1 2019 : Activité et résultats en croissance forte

Regulatory News:

CLASQUIN (Paris:ALCLA) :

S1 2019 (Incl IFRS 16) S1 2019 (Hors IFRS 16) %MCB S1 2018 (Hors IFRS 16) %MCB 2019 / 2018 (à périmètre et

changes courants

et hors IFRS 16) COMPTES CONSOLIDÉS* Nombre d’opérations 132 090 132 090 130 781 +1,0% Chiffre d'affaires (M€) ** 154,0 154,0 149,2 +3,2% Marge commerciale brute (M€) 36,1 36,1 100% 34,2 100% +5,6% Excédent brut d’exploitation (M€) 6,5 5,2 14,3% 4,7 13,7% +10,0% Résultat opérationnel courant (M€) 3,9 3,8 10,5% 3,5 10,2% +9,0% Résultat net consolidé (M€) 2,3 2,3 6,3% 1,8 5,2% +27,5% Résultat net part du Groupe (M€) 1,9 1,9 5,3% 1,5 4,5% +23,7%

*Comptes non audités et arrêtés par le Conseil d’Administration du 23 septembre 2018

**Rappel : le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur pertinent de l'évolution de l'activité dans notre secteur car il est impacté de manière très significative par l'évolution des taux de fret maritime, aérien, des surcharges fuel et des taux de change (en particulier versus $ …etc). Les indicateurs pertinents sont l'évolution du nombre d'opérations, l'évolution des volumes transportés et, sur le plan financier, l'évolution de la marge commerciale brute.

RAPPEL DES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DU S1 2019

Evénements relatifs à la croissance organique du groupe :

Ouverture en mars 2019 d’un bureau et d’un entrepôt à Rungis spécialisés dans le transport des produits alimentaires périssables sous température contrôlée.

Ouverture d’un bureau à Nice

Ouverture d’un bureau à Tianjin (Chine)

Développement des activités avec l’Afrique conformément à notre plan de marche.

Très forte croissance de nos activités aux Etats Unis

Négociations exclusives en vue de l’acquisition d’une société au Canada (CA de l’ordre de 50 M CAD).

La réalisation de l’opération est envisagée au cours du second semestre 2019 (cf communiqué du 11 juillet 2019)

Déploiement le 1er juillet d’une 1ère vague (France, Chine, Hong Kong, Corée, Thaïlande, Allemagne) du projet GIFT (Group Integrated Financial Tool), nouvelle génération d’outils finance (comptabilité, reporting, planning, trésorerie) avec l’intégration de deux nouveaux logiciels Workday & Kiriba.

ÉVÈNEMENTS POST S1 2019

Lancement d’un plan de Co-investissement en actions CLASQUIN SA à destination du Top Management et des managers pour renforcer le sentiment d’appartenance et le focus sur les objectifs de performance du groupe.

Ce plan sera couplé avec un plan d’Attributions Gratuites d’Actions (AGA) dont la mise en œuvre est prévue au cours du S2 2019.

Lancement d’une consultation bancaire en vue de la mise en place d’un crédit syndiqué.

COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ ET LES RÉSULTATS DU S1 2019

Dans un environnement marqué par le ralentissement de la croissance des échanges internationaux, impactant particulièrement le marché mondial du fret aérien, le groupe continue à connaitre une croissance de ses activités supérieure à la croissance du marché traduisant ainsi une nouvelle fois la qualité de son offre et le dynamisme de ses équipes commerciales.

La croissance de la marge commerciale brute (+7,0% à périmètre et changes constants) est portée par l’activité maritime mais également et surtout par l’activité Roll on/Roll off * entre la France et le Maghreb et par le développement des activités douanes et logistiques.

La maitrise de l’évolution des charges opérationnelles (+4,9%) permet au groupe d’afficher un Excédent brut d’exploitation en progression de 10% et un Résultat opérationnel courant (ROC) en croissance de 9%.

La forte progression du résultat net part du Groupe (+23,7%) est liée à la fois à l’amélioration :

du ROC (+314 K€),

du résultat non courant (+122 K€),

du résultat financier (+162 K€) -baisse du coût de l’endettement et amélioration du résultat de change- et à un taux global d’imposition inférieur au taux du S1 2018 mais sensiblement identique au taux constaté au 31/12/18.

** Roll on/Roll off (RO/RO) : Transport par route + bateau (remorques ou camions chargés sur bateaux)

PERSPECTIVES 2019

Marché

Croissance mondiale en volume attendue :

Maritime : 1 à 2%

Aérien : < 0%

CLASQUIN

Croissance globale significativement supérieure à celle du marché

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture)

Mercredi 30 octobre 2019 : Activité T3 2019

Jeudi 20 février 2020 : Activité T4 2019

Mercredi 18 mars 2020 : Résultats annuels 2019

Jeudi 30 avril 2020 : Activité T1 2020

Jeudi 27 août 2020 : Activité T2 2020

Mercredi 23 septembre 2020 : Résultats semestriels 2020

Jeudi 19 octobre 2020 : Activité T3 2020

CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique et les Etats Unis.

Le titre est coté sur EURONEXT GROWTH, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP. Pour plus d’information merci de consulter notre site www.clasquin.com.

CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d'euros)."

CLASQUIN fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

LEI : 9695004FF6FA43KC4764

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190923005593/fr/