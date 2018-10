CLASQUIN : T3 2018 CROISSANCE SIGNIFICATIVE DE L’ACTIVITE ET DE LA MARGE COMMERCIALE BRUTE

Regulatory News:

Sept 2018

9 mois Sept 2017

9 mois Sept 2018/

Sept 2017

(à changes courants) Sept 2018/

Sept 2017 (à changes

constants) T3 2018/

T3 2017 CONSOLIDE (non audité) Nombre d’opérations 197 409 181 527 +8,7% +8,7% +5,5% Chiffre d'affaires (M€) ** 227,1 210,3 +8,0% +10,8% +5,8% Marge commerciale brute (M€) 51,3 45,9 +11,8% +14,3% +8,4%

* Rappel : le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur pertinent de l'évolution de l'activité dans notre secteur car il est impacté de manière très significative par l'évolution des taux de fret maritime, aérien, des surcharges fuel et des taux de change (en particulier versus $ …etc) Les indicateurs pertinents sont l'évolution du nombre d'opérations, l'évolution des volumes transportés et, sur le plan financier, l'évolution de la marge commerciale brute.

COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITÉ

La croissance en volume des échanges internationaux s’est ralentie au 3ème trimestre 2018, à la fois sur le marché du fret maritime et sur celui du fret aérien.

Dans ce contexte, la croissance au T3 des volumes transportés par le Groupe est restée soutenue en aérien (+17,3%), plus modeste en maritime (+3,6%), alors que la croissance du nombre d’opérations a connu un certain fléchissement (+4,2% en maritime et +1,6% en aérien).

Le lancement de nouvelles activités (« Foires et expositions », « Road Brokerage », …), l’acquisition de nouveaux clients et le développement du groupe avec ses principaux grands comptes sont les « drivers » de ce développement.

La croissance globale de la marge commerciale brute au T3 à +8,4% (+7,8% à changes constants et hors acquisition de la société Favat) est portée comme au S1 2018 à la fois :

Par un fort développement (+17,9%) de la marge commerciale brute de l’activité aérienne (hausse des marges par opération liée à la croissance du tonnage par opération),

(hausse des marges par opération liée à la croissance du tonnage par opération), Et par un développement très rapide (+34,4%) des activités « autres » grâce au double lancement réussi de la société « CLASQUIN Fairs & Events » en janvier 2018 et de l’activité « Road Brokerage » fin 2017. Ces deux activités représentent 60% de la croissance de la marge commerciale brute de l’activité « autres ».

REPARTITION DE L’ACTIVITE PAR METIER Nombre d’opérations Marge brute (en M€) A taux de change courant 30.09.2018 30.09.2017 30.09.2018/

30.09.2017 T3 2018/

T3 2017 30.09.2018 30.09.2017 30.09.2018/

30.09.2017 T3 2018/

T3 2017 Fret maritime 90 432 83 963 +7,7% +4,2% 22,9 22,5 +1,7% -3,9% Fret aérien 60 347 58 240 +3,6% +1,6% 17,7 14,8 +19,4% +17,9% RO/RO* 29 682 28 039 +5,9% +3,2% 5,2 4,8 +9,4% +11,2% Autres 16 948** 11 285 +50,2% +39,0% 4,1*** 2,9 +40,4% +34,4% TOTAL ACTIVITE OVERSEAS 197 409 181 527 +8,7% +5,5% 50,0 45,1 +10,8% +7,2% Log System 2,0 2,0 +5,5% +1,1% Ecritures de consolidation -0,7 -1,1 NA NA TOTAL CONSOLIDE 51,3 45,9 +11,8% +8,4%

*: Roll On / Roll Off

**: Inclut à fin septembre 2018 les 2 nouvelles activités « Foires et expositions », et « Road Brokerage » pour respectivement 1 174 et 2 390 opérations.

*** : Inclut à fin septembre 2018 les 2 nouvelles activités « Foires et expositions », et « Road Brokerage » pour respectivement 761 et 303 K€.

Progression des volumes 30.09.2018 30.09.2017 30.09.2018/

30.09.2017 T3 2018/

T3 2017 Fret maritime 148 290 EVP*(1) 133 352 EVP*(1) +11,2% +3,6% Fret aérien 53 461 T** 44 537 T** +20,0% +17,3%

* : Equivalent vingt pieds

** : Tonnes

(1) : Dont containers de groupage

FAIT MARQUANT T3 2018

Acquisition en juillet 2018 de 100% de « Société Favat Transit (SFT) » basée à Marseille dont le cœur de métier est la douane et le transport maritime de produits oléagineux, engrais et matières premières alimentaires à destination ou en provenance de l’Afrique de l’Ouest et des pays du pourtour méditerranéen. CA : 2 M€ / GP : 0,7 M€

PERSPECTIVES 2018

Marché

Croissance en volume estimée :

Maritime : +/- 3%

Aérien : +/- 4%

Clasquin

Croissance significativement supérieure à la croissance du marché

