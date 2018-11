CLASQUIN : cession de sa filiale ECS US

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime Clasquin a décidé de céder les titres détenus dans sa filiale ECS US à l’associé historique, également dirigeant d’ECS US. Depuis le début de l’exercice en cours, le groupe indique avoir poursuivi des travaux de restructuration de sa filiale ECS US, en redressement. ECS US est une société américaine spécialisée dans le « freight forwarding » (expédition de fret) qui avait été acquise en septembre 2014.Au 31 décembre 2017, la marge brute d'ECS US s'élevait à 3,3 millions de dollars et l'EBT (Earnings before tax) à -0,1 million de dollars.Cette opération se traduira par une charge non courante dans les comptes consolidés estimée à ce jour à 460 000 euros. Le montant final sera comptabilisé dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.ECS US n'étant pas intégrée opérationnellement dans le réseau Clasquin, la sortie du groupe de cette entité n'a donc pas d'impact sur les opérations, notamment aux Etats-Unis, où la filiale Clasquin USA poursuit ses activités et son développement.