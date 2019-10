CLASQUIN : finalise le rachat de 80% du groupe canadien, Cargolution

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Clasquin a annoncé la réalisation de l’acquisition de société Cargolution, au Canada, dont le projet avait été annoncé dans son communiqué du 11 juillet 2019. Celle-ci est spécialisée dans le freight forwarding, au départ et à destination du Canada. Ses bureaux sont situés à Montréal et à Toronto. Le spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas s'est portée acquéreur de 80% du capital. Les actionnaires cédants, Daniel Soucy et Carole St Cyr, ont conservé une participation minoritaire de 20% du capital.La direction de la société continue d'être assurée par son dirigeant actuel, Daniel Soucy.Les données financières proforma sur la base des résultats estimés pour la dernière année font ressortir un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions de dollars canadiens et une marge brute proche de 10 millions de dollars canadiens.