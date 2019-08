CLASQUIN : marge commerciale brute en hausse de 5,6 % au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Clasquin (+2,42 % à 33,80 euros) a publié jeudi soir ses indicateurs économiques au titre de son premier semestre 2019. Ainsi, le spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime a dévoilé une marge commerciale brute de 36,1 millions d’euros sur la période (+5,6 % sur un an) et un nombre d’opérations en hausse de 1 % à 132 090. De son côté, le chiffre d’affaires est ressorti à 154 millions d’euros (+3,2 %). Concernant ses perspectives 2019, Clasquin a dit s’attendre à « une croissance significativement supérieure à la croissance du marché. »