Compte-tenu de la crise du Covid-19, Clasquin a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Mixte du 10 juin prochain de ne pas distribuer de dividende au titre de l’exercice 2019 et d’affecter le résultat de l’exercice en totalité en report à nouveau. De plus, le spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime dit avoir mis en place un plan draconien d’abaissement du point mort : activité partielle, renégociation de loyers, baisse de salaires des dirigeants et de cadres et renégociation de charges d’exploitation. Le groupe a simultanément travaillé sur la sécurisation de son cash.