CLASQUIN : vise « une croissance significativement supérieure à la croissance du marché » en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Clasquin a publié lundi soir ses résultats (IFRS 16) au titre de son premier semestre 2019. Ainsi, le spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime a dévoilé un bénéfice net (part du groupe) de 1,9 million d’euros sur la période (contre 1,5 million d’euros un an plus tôt). En parallèle, la marge commerciale brute atteint 36,1 millions d’euros sur la période (contre 34,2 millions un an plus tôt) et le nombre d’opérations ressort en hausse de 1 % à 132 090. Quant au chiffre d’affaires, il est ressorti à 154 millions d’euros (+3,2 %).Concernant ses perspectives 2019, Clasquin a dit s'attendre à "une croissance significativement supérieure à la croissance du marché".