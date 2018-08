Clasquin : 2018 - Activité à fin Juin 2018.pdf

COMMUNIQUÉ FINANCIER www.clasquin.com

Lyon, le 30 août 2018 (après clôture)

FORTE CROISSANCE DE L'ACTIVITE ET

DE LA MARGE COMMERCIALE BRUTE AU S1 2018

Marge commerciale brute (M€) S1 2018 Var à taux de change courant Var à taux de change constant 130 781 149,2 118 376 136,6 +10,5% +9,2% +10,5% +13,1% 34,2 30,1 +13,5% +17,2%

T2 2018 / T2 2017

CONSOLIDE (non audité)

Nombre d'opérations

Chiffre d'affaires (M€) *

+6,7% +7,6%

+12,1%

*Rappel : le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur pertinent de l'évolution de l'activité dans notre secteur car il est impacté de manière très significative par l'évolution des taux de fret maritime, aérien, des surcharges fuel et des taux de change (en particulier versus $ …etc Les indicateurs pertinents sont l'évolution du nombre d'opérations, l'évolution des volumes transportés et, sur le plan financier, l'évolution de la marge commerciale brute.

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ

La croissance en volume du marché mondial du fret maritime au S1 2018 se maintient à un rythme annuel de 3 à 4%. Celle du marché mondial du fret aérien se situe entre 4 et 5%.

Dans cet environement, le Groupe surperforme une fois de plus son marché avec des progressions en nombre de conteneurs maritimes de +15,6 % et en tonnage aérien de +21,5%.

Cette forte croissance est liée à la fois à l'acquisition de nouveaux clients et au fort développement du groupe avec ses principaux grands comptes.

Le nombre d'opérations progresse également fortement (+10,5%) grâce entre autres à l'ouverture au S2 2017 d'une division « Road Brokerage » au sein de Clasquin France et au démarrage de la société « Clasquin fairs & Events » en janvier 2018, ces deux nouvelles activités représentant 21% de la croissance du nombre d'opérations au S1 2018.

La croissance globale de la marge commerciale brute à + 13,5% (+17,2% hors effets changes) est portée à la fois :

• Par un fort développement (+20,2%) de la margecommercialebrutede l'activité aérienne

(hausse des marges par opération liée en partie à la hausse des tonnages par opération),

• Et par un développement très rapide (+43,6%)desactivités

« autres »

grâceaudoublelancement réussi de la société « Clasquin Fairs & Events » (cf paragraphe « Faits marquants S1 2018) et de l'activité « Road Brokerage ». Ces deux activités représentent la totalité de la croissance de la marge commerciale brute de l'activité « autres ».

T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 T1 17 T2 17 T3 17 T4 17 T1 18 T2 18

Marge commerciale brute (M€)

Nombres d'opérations

COMMUNIQUÉ FINANCIER

REPARTITION DE L'ACTIVITE PAR METIERS

NOMBRES D'OPERATIONS

MARGE BRUTE (en M€)

A taux de change courant

S1 2018

S1 2017

S1 2018

S1 2017

Fret maritime

58 556

53 375

Fret aérien RO/RO* Autres

39 950

38 155

21 052 11 223**

19 679

7 167

+9,7% +4,7% +7,0% +56,6%

+5,6% +3,9% +1,7% +50,3%

15,3 11,7 3,7 2,7***

14,6 9,7 3,4 1,9

+4,7% +20,2% +8,6% 43,6%

+3,1% +16,7% +6,8% +63,8%

TOTAL FORWARDING & LOGISTICS

130 781

118 376

+10,5%

+6,7%

33,3

29,6

+12,8%

+11,6%

Log System

Ecritures de consolidation

1,5 -0,6

1,4 -0,8

NS

NS

TOTAL CONSOLIDE

34,2

30,1

+13,5%

+12,1%

*: Roll On / Roll Off

**: Inclut au S1 2018 les 2 nouvelles activités « Foires et expositions », et « Road Brokerage » pour respectivement 2001 et 1598 opérations. *** : Inclut au S1 2018 les 2 nouvelles activités « Foires et expositions », et « Road Brokerage » pour respectivement 670 et 183 K€.

PROGRESSION DES VOLUMES

S1 2018

Fret maritime Fret aérien

97 730 EVP*(1)

84 550 EVP*(1)

35 531 T**

29 249 T**

+15,6% +21,5%

+13,3% +19,3%

* : Equivalent vingt pieds ** : Tonnes

(1) : Dont containers de groupage

FAITS MARQUANTS S1 2018

• Ouverture en janvier 2018 avec un associé expert du secteur et une équipe de 4 personnes d'une nouvelle filiale « Clasquin Fairs & Events » en France spécialisée dans le transport et la logistique internationale liés à l'organisation des foires et expositions. Résultat profitable dès le S1 2018.

• Acquisition par LOG System (filiale informatique du Groupe) en janvier 2018 de la société COSMOS consultants, éditrice de solutions de négoce international, de documents export et de gestion douanière.

• Ouverture par LOG System d'une filiale en Tunisie, spécialisée dans les solutions Microsoft, le développement « nearshore » et l'outsourcing de processus métier.

• Poursuite du déploiement du logiciel d'exploitation Cargowise One avec le démarrage de Clasquin Fairs & Events, Clasquin France, Clasquin Japan & Clasquin Korea.

• Préparation de la future génération d'outils finance (comptabilité, reporting, planning, consolidation) dont l'implantation est prévue courant 2019.

• Poursuite de la restructuration des filiales en redressement (Clasquin Allemagne et ECS US en particulier)

COMMUNIQUÉ FINANCIER

EVENEMENT POST S1 2018

Acquisition en juillet 2018 de 100% de « Société Favat Transit (SFT) » basée à Marseille dont le cœur de métier est la douane et le transport maritime de produits oléagineux, engrais et matières premières alimentaires à destination ou en provenance de l'Afrique de l'Ouest et des pays du pourtour méditerranéen.

CA : 2 M€ / GP : 0,7 M€

PERSPECTIVES 2018

Marché

Croissance en volume estimée :

• Maritime > 3%

• Aérien > 4% (source IATA. July 2018)

Clasquin

Croissance significativement supérieure à la croissance du marché.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture)

CONTACTS CLASQUIN

 Mercredi 19 septembre 2018 : Résultats semestriels 2018

 Jeudi 25 octobre 2018 :

Activité au 30 septembre 2018

Philippe LONS - Directeur Général Délégué/Directeur Financier
Domitille CHATELAIN - Group Head of Communication

Groupe CLASQUIN - 235 cours Lafayette - 69006 Lyon Tél : 04 72 83 17 00 - Fax : 04 72 83 17 33

CLASQUIN est un spécialiste de l'ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et maître d'œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la

France et le monde et plus particulièrement de et vers l'Asie Pacifique et les Etats Unis.

Le titre est coté sur Alternext Paris, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP. Pour plus d'information merci de consulter

notre sitewww.clasquin.com.

CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros)."

Clasquin fait partie de l'indice EnterNext© PEA-PME 150.

