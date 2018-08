Clasquin : 2018_07_31 ACHAT de titres L.ILHE.pdf

Données financières (€) CA 2018 313 M EBIT 2018 7,13 M Résultat net 2018 3,60 M Dette 2018 14,8 M Rendement 2018 3,28% PER 2018 21,43 PER 2019 18,12 VE / CA 2018 0,30x VE / CA 2019 0,29x Capitalisation 80,5 M Graphique CLASQUIN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CLASQUIN Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 38,3 € Ecart / Objectif Moyen 13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Yves Revol Chairman & Chief Executive Officer Quentin Lacoste Group Chief Operating Officer Philippe Lons Chief Financial Officer, Director & Deputy CEO Laurence Ilhe Chief Information Officer & Secretary Hugues Morin Director & Group Executive Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CLASQUIN -5.53% 94 AP MOLLER-MAERSK -15.48% 27 871 BOLLORÉ -13.16% 13 442 HAPAG-LLOYD AG 1.85% 6 897 ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD 9.34% 6 582 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD -33.38% 6 154