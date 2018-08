Clasquin : 2018_08_31 ODDO.pdf

First Take - Chiffre d'affaires trimestriel

Poursuite d'une forte croissance de l'activité au T2

Marge brute S1 de 34.2 M€ (vs 34.1 M€e) en hausse de 13.5%

Clasquin a publié hier soir une marge brute T2 en ligne avec nos prévisions. Sur la période, l'activité ressort à 17.5 M€ (vs 17.4 M€e), en progression de 12% par rapport au T2 2017. Sur le S1, la marge brute publiée est donc en croissance de 13.5% à 34.2 M€ (vs 34.1 M€e). A noter que la croissance hors effet changes est de 17.2% (impact dollar principalement).

Clasquin : Marge brute T2 et S1 2018

Publié

Attendu

N-1

Var. publié / N-1

Marge brute T2 Marge brute S1

17.5 34.2

17.4 34.1

15.6 12.1%

30.1 13.5%

ALCLA FP | ALCLA.PA Capitalisation boursière (MEUR) VE (MEUR)

Un niveau d'activité toujours élevé

Extrêmes 12 mois Flottant (%)

79 101 32.90 41.00 41.9

Du communiqué et suite à un contact société, nous retenons les éléments suivants :

Performance (%)

Performance absolue Perf. rel. Indice Pays Perf. rel. CAC Small

1m 0.6 2.0 0.1

3m -14.0 -14.0 -11.0

12m -3.1 -6.7 -5.7

Le groupe poursuit sa forte surperformance du marché (croissances estimées des marchés maritime >3% et aérien >4%) avec des progressions en nombre de conteneurs maritimes de +15.6% et en tonnage aérien de +21.5%. Cette croissance provient à la fois de l'acquisition de nouveaux clients et du développement des principaux comptes du groupe.

Comptes 12/18e 12/19e 12/20e

CA (MEUR)

316

332

349

EBITDA (MEUR)

9.6

10.5

12.0

EBIT courant (MEUR)

7.3

8.6

10.1

Le niveau de marge brute unitaire reste encore sur un niveau élevé dans l'aérien (hausse du poids par expédition + anticipations de hausses tarifaires des clients en fin d'année 2017) alors qu'il rebaisse légèrement dans le maritime. Les marges brutes connaissent donc une forte croissance dans l'aérien (+20.2%) et plus modérée dans le maritime (+4.7%)

RNpg (MEUR)

3.4

4.3

5.1

BPA (EUR)

1.49

1.87

2.65

DNA (€)

1.22

1.50

1.75

P/E (x)

23.1

18.4

13.0

P/B (x)

3.7

3.4

3.1

Rendement (%)

3.5

4.4

5.1

FCF yield (%)

2.8

2.6

3.6

En complément, le développement très rapide (+43.6% sur le S1) des activités « autres » porte ses fruits grâce à la forte croissance de la société Fair & Events et de l'activité Road Brokerage. L'avancement de la mise en place du logiciel Cargowise se déroule comme prévu et les restructurations au sein de Clasquin Allemagne et ECS US avancent bien. Enfin, le groupe annonce une petite acquisition réalisée en juillet 2018 : la société Favat Transit basée à Marseille (0.7 M€ de marge brute en année pleine essentiellement dans le maritime).

VE/CA (x)

0.3

0.3

0.3

VE/EBITDA (x)

10.5

9.7

8.5

VE/EBIT courant (x)

13.9

11.8

10.1

Opinion Achat et OC de 42 € maintenus

Gearing (%)

59

56

52

Dette nette/EBITDA(x)

1.6

1.5

1.3

Suite à cette publication en ligne avec nos attentes, nous laissons inchangé notre scénario 2018 à savoir : une marge brute de 69.1 M€e en progression de 10%e et un ROC de 7.3 M€ soit une MOC de 10.5%e (+120pb). Le momentum reste bon pour Clasquin et la valorisation raisonnable (VE/EBIT 19e de 12x), nous maintenons notre recommandation Achat et notre OC de 42 €.

H1 Results Q3 Sales

ALCLA.PA | ALCLA FP Transport Logistique | FranceAchat

Cours actuel 34.40EUR

Upside

22.09%

TP 42.00EUR

DONNEES PAR ACTION (EUR) 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18e 12/19e 12/20e BPA corrigé 0.95 0.93 1.45 0.94 1.08 1.49 1.87 2.65 BPA publié 0.95 0.93 1.45 0.94 1.08 1.49 1.87 2.22 Croissance du BPA 3.6% -2.1% 57.0% -35.4% 14.8% 38.5% 25.2% 42.1% BPA consensus Dividende par action 0.80 0.80 1.25 0.80 0.80 1.22 1.50 1.75 FCF to equity par action 0.96 1.47 2.19 -0.58 -0.42 0.98 0.91 1.24 Book value par action 9.15 9.22 9.42 9.03 8.57 9.39 10.12 10.92 Nombre d'actions ordinaires fin de période 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 Nombre d'actions moyen dilué 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 VALORISATION 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18e 12/19e 12/20e Cours le plus haut 23.8 28.9 36.2 35.0 38.2 41.0 Cours le plus bas 18.3 20.3 20.8 23.5 27.3 32.9 (*) Cours de référence 21.0 25.6 29.4 29.6 33.2 34.4 34.4 34.4 Capitalisation 48.3 59.0 67.9 68.3 76.5 79.3 79.3 79.3 Endettement net retraité -0.1 0.7 5.3 11.0 15.8 14.9 16.3 17.4 Intérêts minoritaires réévalués 2.5 5.3 11.4 9.4 11.9 12.0 12.0 12.0 Immobilisations financières réévaluées 1.4 1.8 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 Provisions (y compris réserve) 0.2 -0.4 -1.9 -2.6 -2.7 -2.7 -3.7 -4.7 VE 49.5 62.8 79.8 83.4 98.8 101 101 102 P/E (x) 22.2 27.6 20.3 31.6 30.8 23.1 18.4 13.0 P/CF (x) 9.7 14.5 8.5 14.6 14.9 13.0 11.4 10.1 Rendement 3.8% 3.1% 4.2% 2.7% 2.4% 3.5% 4.4% 5.1% FCF yield 4.6% 5.7% 7.4% ns ns 2.8% 2.6% 3.6% P/B incl. GW (x) 2.29 2.77 3.12 3.28 3.87 3.66 3.40 3.15 P/B excl. GW (x) 3.06 4.32 7.74 8.86 10.87 8.80 7.34 6.21 VE/CA (x) 0.25 0.30 0.34 0.35 0.34 0.32 0.31 0.29 VE/EBITDA (x) 7.9 9.9 9.7 11.8 13.4 10.5 9.7 8.5 VE/EBIT courant (x) 10.8 14.5 11.9 16.2 16.8 13.9 11.8 10.1 (*) cours moyen jusqu'à n-1 cours actuel à partir de n COMPTE DE RESULTAT (MEUR) 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18e 12/19e 12/20e CA 198 211 234 235 291 316 332 349 EBITDA ajusté 6.3 6.3 8.2 7.1 7.4 9.6 10.5 12.0 Dotations aux amortissements -1.7 -2.0 -1.6 -1.9 -1.5 -2.3 -1.9 -1.9 EBIT courant 4.6 4.3 6.7 5.2 5.9 7.3 8.6 10.1 EBIT publié 4.5 4.2 6.3 4.6 5.4 6.8 8.1 9.6 Résultat financier -0.4 -0.4 -0.2 -0.5 -0.7 -0.6 -0.5 -0.5 Impôt sur les sociétés -1.6 -1.3 -1.9 -1.5 -1.9 -2.3 -2.8 -3.3 Mise en équivalence 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Activités cédées ou en cours 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Intérêts minoritaires -0.3 -0.4 -0.6 -0.5 -0.4 -0.6 -0.6 -0.8 RNpg publié 2.2 2.1 3.3 2.2 2.5 3.4 4.3 5.1 RNCpg ajusté 2.2 2.1 3.3 2.2 2.5 3.4 4.3 5.1 BILAN (MEUR) 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18e 12/19e 12/20e Survaleurs 5.6 8.3 14.2 15.0 14.7 14.7 14.7 14.7 Autres actifs incorporels 2.8 3.1 3.1 4.1 4.9 4.9 4.9 4.9 Immobilisations corporelles 5.5 6.2 3.8 5.2 5.1 7.1 9.2 11.2 BFR 8.0 6.2 6.3 9.2 12.6 12.1 12.7 13.3 Immobilisations financières 1.4 1.8 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 Capitaux propres pg 21.1 21.2 21.7 20.8 19.7 21.6 23.3 25.1 Capitaux propres minoritaires 1.2 2.1 2.1 3.0 3.2 3.6 4.1 4.7 Capitaux propres 22.2 23.3 23.8 23.8 22.9 25.2 27.4 29.9 Provisions 1.2 1.6 1.1 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 Endettement net -0.1 0.7 5.3 11.0 15.8 14.9 15.3 15.4 TABLEAU DE FLUX (MEUR) 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18e 12/19e 12/20e EBITDA 6.3 6.3 8.2 7.1 7.4 9.6 10.5 12.0 Var. BFR 0.1 2.5 0.2 -2.7 -2.7 0.5 -0.6 -0.7 Frais financiers & taxes -1.6 -1.4 -2.1 -1.7 -2.1 -2.6 -3.1 -3.6 Autres 0.3 -0.8 1.9 -0.7 -0.1 -0.8 -0.4 -0.5 Operating Cash flow 5.1 6.5 8.2 1.9 2.4 6.6 6.4 7.2 Capex -2.5 -2.6 -2.2 -3.5 -3.5 -3.9 -3.9 -3.9 Free cash-flow 2.5 4.0 6.0 -1.6 -1.1 2.6 2.4 3.3 Acquisitions / Cessions 0.2 0.0 -8.7 -0.6 -0.2 0.2 1.2 2.2 Dividendes -2.0 -2.2 -2.1 -2.9 -2.0 -1.9 -2.9 -3.6 Var. Capitaux propres 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Autres -0.4 7.8 9.7 2.2 -3.0 0.0 0.0 0.0 Var. Endettement net -0.1 0.3 -3.8 -5.6 -4.6 0.9 0.7 1.9 CROISSANCE MARGES RENTABILITE 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18e 12/19e 12/20e Croissance du CA publiée 7.3% 6.7% 10.8% 0.3% 23.7% 8.8% 4.9% 5.2% Croissance du CA organique 7.3% 6.7% 4.2% -1.6% 23.7% 8.8% 4.9% 5.2% Croissance de l'EBIT courant 7.4% -5.5% 54.7% -22.8% 13.6% 23.7% 18.1% 17.4% Croissance du BPA 3.6% -2.1% 57.0% -35.4% 14.8% 38.5% 25.2% 42.1% Marge net ajustée 1.1% 1.0% 1.4% 0.9% 0.9% 1.1% 1.3% 1.5% Marge d'EBITDA 3.2% 3.0% 3.5% 3.0% 2.5% 3.0% 3.2% 3.4% Marge d'EBIT courant 2.3% 2.0% 2.9% 2.2% 2.0% 2.3% 2.6% 2.9% Capex / CA -1.4% -1.4% -1.0% -1.5% -1.2% -1.2% -1.2% -1.1% BFR / CA 4.0% 2.9% 2.7% 3.9% 4.3% 3.8% 3.8% 3.8% Taux d'IS apparent 38.4% 34.8% 31.7% 37.1% 40.8% 37.5% 36.5% 36.5% Taux d'IS normatif 34.3% 34.3% 34.3% 34.3% 34.3% 34.3% 34.3% 34.3% Rotation de l'actif (CA / Actif Economique) 9.0 9.2 9.2 7.7 8.2 8.3 8.2 7.9 ROCE post-tax (taux d'IS normatif) 13.7% 12.4% 17.2% 11.2% 10.9% 12.5% 13.9% 14.9% ROCE post-tax hors GW (taux d'IS normatif) 18.3% 17.9% 30.7% 21.5% 18.8% 20.5% 21.7% 22.3% ROE 10.3% 10.1% 15.6% 10.2% 12.2% 16.6% 19.1% 21.1% RATIOS D'ENDETTEMENT 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18e 12/19e 12/20e Gearing 0% 3% 22% 46% 69% 59% 56% 52% Dette nette / Capitalisation (x) 0.00 0.01 0.08 0.16 0.21 0.19 0.19 0.19 Dette nette / EBITDA (x) ns 0.12 0.64 1.56 2.15 1.56 1.46 1.29 EBITDA / frais financiers nets (x) 105.1 69.4 42.3 42.1 35.2 31.1 34.7 39.0 Sources: ODDO BHF Securities, Fininfo

