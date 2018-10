Clasquin : 2018_10_26 CMCIC.pdf

Analyser

26 octobre 2018

Clasquin

Val. prospective 2022(€) 40,7

Valeur actuelle (€) 34,8

Point d'entrée (€) 29,2

Cours (€) 39,1

Clôture du 25/10/18

Ticker Bloomberg

Capi. boursière (M€)

ALCLA FP

90

12/17

12/18e

12/19e

Une dynamique de croissance soutenue au T3

26/10/2018

Industrie-transport

CA (M€)

291

302 315

EBIT (M€)

5

7 8 +3/+4%, l'objectif d'une croissance significativement supérieure de la MB est maintenu.

Marge d'EBIT (%)

EBIT retraité (M€)

RNPG retraité (M€)

1,9

6

2

2,3 2,7 7 8 Analyse : Les performances à 9 mois sont légèrement supérieures à notre attente : MB 3 5 attendue à 50,8 M€, +10,8% ou +13,3% en organique, dont +15,6% pour l'aérien, +4%

BPA retraité (€)

1,08

1,51 2,07

Révision (%)

0,0

0,0 0,0

Levier (x)

2,2

1,8 1,4

EV/EBIT (x)

16,4

15,9 12,9

P/E (x)

30,7

26,0 18,9

Rendement (%)

2,4

2,9 4,0

Clasquin - : Une dynamique decroissancesoutenue auT3

Claire DERAY a signé un contrat de recherche avec la société Clasquin et le CIC en est le diffuseur exclusif. Le CIC est listing sponsor de Clasquin.

Analyste :

Claire Deraycd@sponsor-finance.com+33 6 18 49 29 35

Faits : La Marge brute des 9 mois 2018 ressort  51,3 M€ +11,8% ou +14,0% estimé en organique (effet dollar défavorable, société Favas intégrée sur 2 mois), soit +7,8% en organique au T3 après +17,2% au S1 confirmant le bon début d'année. Les activités Aérien (+17,6% au T3), les Autres modes de transport (+27%, succès des nouvelles offres Fairs & Events et Road brokerage) et le RO/RO (transport de camions avec leur chargement, +25%) ont confirmé les bonnes tendances, ce qui a plus que compensé la performance mitigée du transport Maritime, qui a enregistré une baisse d'activité de 3,8% au T3 (effet de base et tendance de marché moins favorable) portant la croissance à seulement +1,8% à fin septembre pour cette division. Le CA 9 mois s'est élevé à 227,1 M€, +8,0% ou +10,6% en organique estimé. Pour 2018, dans un marché attendu 

pour le maritime, +10% pour le RO/RO et +35% pour les autres modes de transport.

Compte tenu d'un effet de base élevé et d'un marché ralenti, nous avions prudemment intégré un ralentissement de la croissance au T3.

Conclusion : Compte tenu de la performance à 9 mois, nous sommes confortés dans nos prévisions de MB pour 2018 : 68,0 M€ attendu, +8,1% ou +9,9% en organique. En termes de marges, grâce au dynamisme de l'activité, malgré la poursuite des investissements dans les futurs moteurs de croissance (ouverture d'agences, recrutements) et le déploiement du nouvel outil logiciel CargoWise (surcoûts pendant la transition), nous prévoyons une amélioration des marges (inchangé) : ratio MB/CA attendu à 10,2% pour 2018 comparé à 8,6% en 2017. 2018 devrait s'avérer un bon cru pour le groupe Clasquin. Par ailleurs le groupe pourrait réaliser de nouvelles opérations de croissance externe, ce qui pourrait accélérer ses développements.

Notre recherche est aussi disponible sur Bloomberg, produits Thomson Reuters, S&P Capital IQ, et FactSet

Document downloaded by Claire DERAY

Page 1