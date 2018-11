Clasquin : 2018_11_29 MIDCAP

ACTUALITÉS

28 novembre 2018

(Communiqué société)

CLASQUIN

Une cession à l'impact limité (=)

Clasquin annonçait hier soir la cession d'ECS US déjà évoquée lors de la réunion semestrielle en septembre dernier. La cession de cette société acquise en 2014 n'aura que peu d'impact sur les résultats du groupe puisqu'elle ne représentait que 3,3M$ de marge brute pour un EBT proche de l'équilibre (-0,1M$). La cession entrainera également une charge exceptionnelle estimée à 460k€ actuellement. L'activité de cette société n'aura pas progressé depuis l'acquisition (3,6M$ de marge brute en 2014 selon nous) expliquant la volonté du groupe de la céder. L'impact opérationnel sera limité selon le communiqué montrant qu'ECS n'a jamais été intégré aux opérations US de Clasquin.

L'activité du groupe devrait rester dynamique sur la fin d'année. Notre recommandation à l'Achat est maintenue et notre objectif de cours ajusté à 43€ (vs 44€) après mise à jour de nos paramètres de marché et de nos comparables.

Achat, OC de 43€ (vs 44€) - Florent Thy-Tine : + 33 1 55 35 69 48

Infos marché Secteur Logistiqu e Cours 35,6 Capitalisation 82,1 Marché Euronext Growth Bloomberg ALCLA FP Actionnariat Yves Revol Salariés Zenlor Autres Flottant 47,5% 9,3% 2,2% 1,1% 39,9% M€ (31/12) 2017e 2018e 2019e 2020e CA (M€) 292,0 311,1 315,9 328,4 Var 24,2% 6,5% 1,6% 4,0% ROC 5,9 7,6 8,6 9,7 Marge op. 2,0% 2,5% 2,7% 3,0% RNpg 2,5 3,6 4,5 5,2 BNPA publié € Var. BNPA 1,08 15,0% 1,58 45,9% 1,97 24,3% 2,24 14,2% Dividende (€) Rendement 0,80 2,2% 0,79 2,2% 0,98 2,8% 1,12 3,2% FCF -1,4 2,8 4,5 3,8 ROCE 8,3% 10,2% 11,5% 12,4% VE/CA (x) VE/ROC (x) PER (x) 0,3 12,8 22,5 0,3 0,3

11,0 9,7

18,1 15,9 Dette fin. Nette 15,6 15,6 13,2 11,7 Gearing 57% 54% 41% 33% Estimations Midcap Partners Prochain événement : T3 - 25 octobre 2018

Source: FACTSET

