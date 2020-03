Clasquin : Présentation résultats annuels 2019 0 18/03/2020 | 18:26 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RÉSULTATS ANNUELS 2019 18 Mars 2020 THE CLIENTS, PROFIT & COMPANY 2 SOMMAIRE PRÉSENTATION DU GROUPE FAITS MARQUANTS 2019 ENVIRONNEMENT & MARCHÉ 2019 COMPTES CONSOLIDÉS 2019 STRATÉGIE ET PERSPECTIVES 2020 INFORMATION DE L'ACTIONNAIRE ANNEXES 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES 3 1. PRÉSENTATION DU GROUPE 21 COUNTRIES  65 OFFICES CHIFFRES 4 CLÉS CLASQUIN est un pure player du « freight forwarding » et de la logistique Overseas CLASQUIN pilote et organise les flux de marchandises (import & export) et la logistique Overseas de ses clients Essentiellement entre l'Europe et le reste du monde

Plus particulièrement de et vers l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord

l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord Mais également de et vers le Maghreb, le Proche et Moyen Orient et l'Afrique Subsaharienne Seule ETI multinationale du secteur (au 31.12.2019) 21 pays - 65 implantations dans le monde (22 en Asie-Pacifique)

Asie-Pacifique) 980 salariés dont plus de la moitié hors de France et un tiers d'asiatiques % Variation Evolution 2019 vs 2018 2019 2019 2018 À périmètre (dont IFRS 16) (hors IFRS 16) et changes courants Nombre d'opérations 273 875 273 875 264 179 +3,7% Chiffre d'affaires (m€) 331,3 331,3 308,3 +7,4% Marge commerciale brute (m€) 76,7 76,7 68,9 +11,4% Résultat opérationnel courant (m€) 8,6 8,5 6,5 +30,5% Capacité d'autofinancement (m€) 13,3 10,4 8,3 +25,8% 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES NOTRE OFFRE : UN SERVICE SUR MESURE Documentation & Conformité Groupage Conteneurisation Préparation des commandes 5 Fret International Aérien, Maritime, Ferroviaire, Ro/Ro, Road Brokerage Dédouanement & Optimisation Entreposage, Stockage & Distribution Overseas Architecte et maître d'œuvre de toute la chaîne de transport & Logistique Overseas 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES UN BUSINESS MODEL 6 A FORTE VALEUR AJOUTÉE 3PL Opérateurs logistiques Opérateurs de base Transporteurs routiers, aériens et maritimes « PURE PLAYER » CLASQUIN sélectionne et pilote un réseau de sous-traitants choisis parmi les prestataires les plus performants Exemples 3PL : XPO, Géodis, ID Logistics, FM Logistic Exemples opérateurs de base : Air France cargo, Lufthansa, CMA CGM, MSC, Maersk, XPO, Geodis 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES NOTRE ATOUT : 7 UN POSITIONNEMENT UNIQUE La souplesse et la proximité client d'une ETI, l'expertise d'un grand groupe Taille du réseau international PME locales Offre sur mesure Grandes entreprises Offre standardisée Seule ETI multinationale française sur le segment de l'overseas 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES NOTRE OFFRE : 8 DES SOLUTIONS CLEF EN MAINS PAR MÉTIER Architecte et maître d'œuvre de toute la chaîne de transport & Logistique Overseas z z z TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT TRANSPORT DOUANE ET OVERSEAS SUPPLY AÉRIEN MARITIME FERROVIAIRE RO/RO CONFORMITÉ LOGISTICS CHAIN CONSULTING 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES NOTRE OFFRE : 9 DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ CLIENTS Des services sur mesure "GENERAL CARGO" Un interlocuteur unique pour nos clients Conception et gestion de bout en bout des flux overseas Optimisation des coûts et des délais Traçabilité en temps réel - offre digitale Des expertises sectorielles : Wine & Spirits, Food & Perishables, Retail, Industry…

Des solutions à destination de "marchés de niches" : Art, Foires et expositions, shows, effets personnels… 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES ÉVOLUTION DE 10 LA MARGE COMMERCIALE BRUTE ET DU CA 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 331,3 90,0 308,3 80,0 290,6 76,7 70,0 234,2 235,0 68,9 62,9 60,0 57,5 55,6 179,1 50,0 40,0 42,4 92,3 30,0 60,9 20,0 21,7 30,9 15,7 10,0 15,0 1,5 8,0 4,3 0,3 0,0 1983 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 Chiffre d'affaires Marge commerciale brute 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES 1983 - 2019 : 11 BUREAUX CLASQUIN 70 65 60 50 62 62 62 55 40 40 30 28 20 12 10 1 0 1983 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES 1983 - 2019 : 12 COLLABORATEURS 1100 980 900 762 790 716 674 700 528 500 300 230 100 15 -100 1983 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 Dont acquisition de CARGOLUTION : +91 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES UNE SOLIDE 13 PLATEFORME DE CROISSANCE EXPERTISE « BEST IN CLASS » RÉSEAU PORTEFEUILLE STABILITÉ DU ET ENGAGEMENT SYSTÈME INTERNATIONAL CLIENTS SOLIDITÉ MANAGEMENT DES ÉQUIPES D'INFORMATION INTÉGRÉ PRESTIGIEUX ET FINANCIÈRE DIVERSIFIÉ Une solide plateforme de croissance avec un positionnement concurrentiel unique 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES 14 UN RÉSEAU MONDIAL INTEGRÉ Wherever we are, we are there for you 3 piliers géographiques: 33 22 10 bureaux en Europe & Afrique bureaux en Asie - Pacifique bureaux en Amériques Membre fondateur de WFA, CLASQUIN opère avec ses partenaires dans 172 pays 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES 15 2. FAITS MARQUANTS 2019 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES OUVERTURE DE BUREAUX, ACQUISITIONS 16 ET DÉVELOPPEMENTS Développement de nouveaux marchés de niches et segments stratégiques

Création d'une division « Food » à Rungis spécialisée dans le transport overseas des produits alimentaires sous température contrôlée.

Poursuite de l'élargissement de notre réseau sur nos 3 piliers géographiques (Europe de l'Ouest, Asie, Amérique du Nord)

Acquisition le 1 er octobre 2019 de 80% du capital de la société canadienne Cargolution Inc. CA : 50 M CAD Effectif : 91 Ouverture d'un bureau à Nice (France) Ouverture d'un bureau à Tianjin (Chine) Accélération de notre développement aux Etats-Unis

Fort développement du Maghreb, du Moyen-Orient et de l'Afrique Subsaharienne 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES SYSTEMES 17 D'INFORMATION Déploiement réussi du nouvel SI Finance (projet Gift - Group integrated financial tool) :

Périmètre fonctionnel : Comptabilité, reporting, budget, trésorerie, consolidation statutaire Cadencement : Comptabilité, reporting, budget, trésorerie: Déploiement sur l'ensemble des filiales du

Groupe entre Janvier et Novembre 2019 à l'exception des filiales suivantes: Chili, Portugal,

Canada, Espagne, LOG System, LCI-CLASQUIN. Consolidation statutaire : Fin 2020 Plateformes utilisées : Comptabilité, reporting, budget : Workday (USA) Trésorerie : Kyriba (USA) Consolidation statutaire : processus de sélection en cours Total investi à fin décembre 2019 depuis le démarrage du projet : 1,9 M€ (1,3 M€ en 2019)

18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES ACTIONNARIAT 18 DES MANAGERS Mise en oeuvre d'un plan de co-investissement en actions Clasquin SA à destination des Managers :

co-investissement en actions Clasquin SA à destination des Managers : Plan d'attribution d'actions gratuites lié à un investissement préalable des managers en actions Clasquin SA Plan sur 5 ans (2019-2023) comprenant un volet performance (progression de la marge brute, ratio ROC/MB, évolution du cours), une condition de présence ainsi que l'adhésion à un pacte d'actionnaires. Objectif : Développer l'actionnariat long terme des managers afin de : Fédérer les dirigeants et managers du Groupe autour du projet d'entreprise porté par Hugues Morin,

Directeur Général du groupe Elargir le noyau des managers actionnaires afin de renforcer leur sentiment d'appartenance Focaliser les dirigeants et managers sur les objectifs de performance du groupe. Les données chiffrées : 33 managers ont investi dont 10 étrangers Investissement initial des managers: 1,6 M€ (43,8 K actions apportées ou achetées) Nombre d'actions gratuites maximum à 5 ans: 39,4 K (1,7% du capital)

18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES 19 FINANCEMENT DU GROUPE Mise en place d'un crédit syndiqué inaugural d'un montant total de 60,8M€ auprès d'un pool de 8 banques

d'un crédit syndiqué inaugural d'un montant total de 60,8M€ Ce financement renforce la structure financière du Groupe et s'articule autour de trois tranches :

Un crédit de refinancement de 17,8 millions d'euros , destiné à refinancer une partie des emprunts bancaires existants, amortissable sur 7 ans ; Un crédit d'investissement de 13 millions d'euros , destiné à financer de futures acquisitions, amortissable sur 7 ans ; Un crédit renouvelable de 30 millions d'euros , destiné à financer les besoins généraux du Groupe, d'une durée de 5 ans in fine assortie de 2 options d'extension d'un an.

18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES 20 3. ENVIRONNMENT & MARCHÉ 2019 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES 21 ENVIRONNEMENT ET MARCHÉ 2019 Ralentissement de la croissance des échanges internationaux, en raison notamment de la guerre commerciale « sino-américaine »

sino-américaine » Croissance du marché mondial au 2019 : Fret maritime Fret aérien 1 à 2% -3,3% (source IATA) (nombre de conteneurs) (tonnage) 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES EVOLUTION DES TAUX DE FRET MARITIME 22 SUR L'AXE ASIE-EUROPE FREIGHT RATE IN USD$/SHIPMENTS 20' 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Décembre 2019 Sur une base tarifaire fixée 100 au mois de janvier 2008 janv-08mai-08sept-08janv-09mai-09sept-09janv-10mai-10sept-10janv-11mai-11sept-11janv-12mai-12sept-12janv-13mai-13sept-13janv-14mai-14sept-14janv-15mai-15sept-15janv-16mai-16sept-16janv-17mai-17sept-17janv-18mai-18sept-18janv-19mai-19sept-19 HONG KONG -> EUROPE AVERAGE FREIGHT RATE 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES EVOLUTION DES TAUX DE FRET AERIEN 23 SUR L'AXE ASIE-EUROPE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 120 110 100 90 Décembre 80 2019 70 60 50 Sur une base 40 tarifaire fixée à 30 100 au mois 20 de janvier 2012 10 0 Hong Kong - Shanghai -> Europe average freight rate 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES 24 4. COMPTES CONSOLIDÉS 2019 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES METIER : FRET MARITIME 2019 Nombre de conteneurs (EVP*) 2019 vs 2018 Marché 1% à 2% + 9,1% +13,7% Périmètre courant Périmètre constant ** 217 530 ** 200 000 199 473 ** 178 488 150 000 144 147 100 000 50 000 2016 2017 2018 2019 Equivalent Vingt Pieds

Inclut les containers de groupage 18/03/2020 Nombre d'opérations 2019 vs 2018 - 2,8% +0,2% Périmètre courant Périmètre constant 120 000 119 246 115 858 111 946 110 000 100 765 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 2016 2017 2018 2019 Marge commerciale brute 2019 vs 2018 + 9,8% +13,2% Périmètre et Périmètre et changes courants changes constants 35 33,5 33 31 30,2 30,5 29 27,7 27 25 23 21 19 17 2016 2017 2018 2019 25 21 COUNTRIES  65 OFFICES METIER : FRET AÉRIEN 2019 Tonnage 2019 vs 2018 Marché : - 3,3% - 9,5% - 10,7% Périmètre courant Périmètre constant 70 000 69 466 63 446 62 865 60 000 53 402 50 000 40 000 30 000 20 000 2016 2017 2018 2019 18/03/2020 Nombre d'opérations 2019 vs 2018 + 5,1% +3,0% Périmètre Périmètre courant constant 90 000 85 607 85 000 81 437 80 153 80 000 75 000 72 820 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 2016 2017 2018 2019 26 Marge commerciale brute 2019 vs 2018 + 8,2% +6,7% Périmètre et Périmètre et changes changes courants constants 25,4 25 23,5 20,7 20 18,4 15 10 5 2016 2017 2018 2019 21 COUNTRIES  65 OFFICES METIER : RO / RO (Roll On / Roll Off* - Activité LCI-CLASQUIN) 2019 Nombre d'opérations Marge commerciale brute 27 2019 vs 2018 + 14,2% 50 000 46 374 45 000 40 596 40 000 38 299 35 000 33 913 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2016 2017 2018 2019 2019 vs 2018 +19,3% 9,0 8,5 8,5 8,0 7,5 7,2 7,0 6,7 6,6 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 2016 2017 2018 2019 Doublement des activités sur le Maroc depuis décembre 2018 Ouverture des bureaux de Lille et Nantes Renforcement des bureaux de Paris et Marseille 18/03/2020 * : Transports par route + bateau (remorques ou camions chargés sur bateaux) 21 COUNTRIES  65 OFFICES AUTRES 2019 Foires et expositions / Overseas Logistics / Road Brokerage / Divers 28 LOG System* Nombre d'opérations 2019 vs 2018 + 13,7% 26 036 23 000 22 900 18 000 16 259 14 492 13 000 8 000 3 000 2016 2017 2018 2019 Marge commerciale brute 2019 vs 2018 + 20,3% 7,1 7 6 5,9 5 4,2 4 3,6 3 2 2016 2017 2018 2019 Marge commerciale brute 2019 vs 2018 + 13,7% 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,5 2,0 2016 2017 2018 2019 * Editeur de logiciels et services associés 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES Préambule : 29 IMPACTS DE LA NORME IFRS 16 Principe :

Retraitement de l'ensemble des contrats de location dont la durée résiduelle au 01/01/19 est supérieure à 12 mois et dont la valeur de l'actif sous-jacent est supérieure à 5 K€

Contrats concernés dans le groupe

Contrats de location immobilière Contrats de locations de véhicules

Retraitements opérés

Constatation à l'actif d'un droit d'utilisation (7,8 M€) Constatation au passif d'une dette correspondante à la valeur actualisée des paiements futurs (7,9 M€ ) (+

impact sur fonds propres correspondant aux charges constatées d'avance 2018 sur location annulées en IFRS 16 :- 0,1 M€) Annulation dans le compte de résultat des loyers correspondants (2,9 M€) et constatation de dotations aux amortissements (2,7 M€) et de charges financières (0,15 M€)

=> pas d'impact sur le CA, la Marge commerciale brute, et impact non significatif sur le Résultat net et le Résultat net part du groupe. 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES ÉVOLUTION DU NOMBRE D'OPÉRATIONS 2019 300 000 264 179 273 875 250 000 246 657 221 990 200 000 150 000 100 000 2016 2017 2018 2019 18/03/2020 30 2019 vs 2018 : + 3,7 % + 4,1% à périmètre à périmètre courants constants 21 COUNTRIES  65 OFFICES ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (M€) 2019 31 Rappel : le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur pertinent de l'évolution de l'activité dans notre secteur car il est impacté de manière très significative par l'évolution des taux de fret maritime, aérien, des surcharges fuel et des taux de change (en particulier versus $)...etc. 350 331,3 308,3 300 290,6 250 235,0 200 150 100 2016 2017 2018 2019 2019 vs 2018 : + 7,4% + 7,4% à périmètre à périmètre et changes et changes courants constants 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES ÉVOLUTION DE LA MARGE COMMERCIALE BRUTE (M€) 2019 80 76,7 70 68,9 62,9 60 57,5 50 40 30 2016 2017 2018 2019 18/03/2020 32 2019 vs 2018 : + 11,4 % + 10,7% à périmètre à périmètre et changes et changes courants constants 21 COUNTRIES  65 OFFICES ÉVOLUTION DE LA MARGE COMMERCIALE BRUTE PAR ZONE (M€)* 33 2019 Amériques 8,9 7,6 2019 vs 2018 (à périmètre courant): +16,7% 2019 vs 2018 (à périmètre constant) : +37,1%% * : A taux de changes constants France 38,6 34,8 2019 vs 2018 : +11% Europe (hors France) 7,7 6,8 2019 vs 2018 : +12,7% ASPAC 17,718,3 2019 vs 2018 : +3,1% 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES ÉVOLUTION 34 DES CHARGES OPERATIONNELLES 2019 70 +4,9% 65,9 63,1 59,6 60 50 2019 hors IFRS 16 vs 2018 : + 10,6% 40 30 20 Charges opérationelles 2018 Charges opérationelles 2019 Charges opérationnelles 2019 hors IFRS 16 avec IFRS 16 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (M€) 35 2019 15 13,9 13 2019 hors IFRS 16 vs 2018 : + 19,0% 11 11,0 9,3 9 7,1 7,4 7 5 3 2016 2017 2018 2019 hors IFRS 16 2019 Publié 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES 36 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (M€) 2019 9 8,5 8,6 8 2019 hors IFRS 16 vs 2018 : + 30,5% 7 6,5 6 5,9 5,2 5 4 3 2 2016 2017 2018 2019 hors IFRS 16 2019 Publié 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ (M€) 37 2019 5 4,5 4 2019 vs 2018 + 32,4% 3,4 2,9 L'impact de l'application 3 d'IFRS 16 est non significatif. 2,6 2 1 0 2016 2017 2018 2019 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (M€) 38 2019 4 3,9 2019 vs 2018 + 39,0% 3 2,8 L'impact de l'application 2,5 d'IFRS 16 est non significatif. 2,2 2 1 0 2016 2017 2018 2019 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (M€) 39 2019 14 13,3 2019 hors IFRS 16 vs 2018 : 12 + 25,8% 10,4 10 8,3 8 7,5 7,1 6 4 2 2016 2017 2018 2019 hors IFRS 16 2019 Publié 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES BFR ET CASH FLOW KPI 40 2019 2019 2018 2017 Publié Hors IFRS 16 Facturation totale en M€ 563 563 540 553 BFR en fin de période (en M€) 7,7 7,7 13,2 11,5 Ratio BFR/facturation en fin de période (annualisé) 1,4% 1,4% 2,4% 2,1% 2019 2018 2017 DSO fin de période 49 50 45 DPO fin de période 26 27 29 Delta (DSO-DPO) 23 23 16 21 COUNTRIES  65 OFFICES 41 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (M€) En M€ 2019 2019 2018 2017 Publié Hors IFRS 16 CAF +13,28 +10,39 +8,26 +7,46 Impôts versés -2,68 -2,68 -2,23 -2,34 Variation du BFR (retraité des effets de change) +5,52 +5,64 -1,60 -2,72 *Dont : Logiciels : -1,8M€, dont Flux nets de trésorerie liés aux activités +16,12 +13,35 +4,43 +2,40 - Worday/Kyriba -1,3 M€ - Cargowise -0,3 M€ Matériels et agencements : -0,7M€ Variation de périmètre : -7,1M€ En M€ 2019 2019 2018 2017 Publié Hors IFRS 16 **Dont : Flux nets de trésorerie liés aux activités +16,12 +13,35 +4,43 +2,40 Dividendes Clasquin SA et minoritaires Flux nets de trésorerie liés aux opérations -9,46 -9,48* -5.28 -3,74 des sociétés intégrées : -1,7M€ Emprunts (net) : +18,0M€ d'investissements - dont RCF: +15,0M€ Flux nets de trésorerie liés aux opérations de +13,37 +16,16** -1,71 -3,92 financements Variation de change +0,21 +0,21 +0.08 -1,08 Variation de la trésorerie +20,24 +20,24 -2,48 -6,35 Trésorerie à la clôture +25,50 +25,50 +5,25 +7,73 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES STRUCTURE FINANCIERE (M€) Au 31 décembre 2018 Au 31 décembre 2019 hors IFRS 16 42 Au 31 décembre 2019 PUBLIE Actif non courant Actif non courant 30,31 (1) Créance impôt 0,74 (2) BFR 13,22 Trésorerie nette 5,25 Fonds propres 24,47 Provisions 0,85 Dettes financières 24,08 (3) Inst. Fin. 0,12 Fonds propres Actif non courant26,97 38,30 (1) Provisions 1,07 Créance impôt 0,71 (2) Emprunts et autres BFR passifs financiers 7,66 44,05 (3) Trésorerie nette 25,49 Inst. Fin. 0,08 46,12 (1) dont Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 7,77 Créance impôt 0,71 (2) BFR 7,66 Trésorerie nette 25,49 Fonds propres 26,84 Provisions 1,07 Emprunts et autres passifs financiers 44,05 (3) Dettes locatives 7,95 Inst. Fin. 0,08 Dont IDA Créances d'impôts - IDP - impôts exigibles Dont 4,98 M€ de dettes de put sur minoritaires liées aux acquisitions 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES EVOLUTION DU GEARING ET DU LEVIER (%) 43 Endettement net (M€) EBE (M€) Fonds propres (M€) 26,97 26,51 26,84 24,47 *Dont 4,98 M€ de dettes de put 22,88 18,94 sur minoritaires liées aux acquisitions 18,56 15,81 13,88 ** Levier proforama : 1,6 (Cargolution 12 mois) 11,02 9,26 7,37 30.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019 hors IFRS 19 avec IFRS 16 Levier 2,1 2,0 1,7** 1,9 Dettes nettes / EBE Gearing Dettes nettes / Fonds 69,1% 77,4% 68,8% 98,8% 18/03/2020 propres 21 COUNTRIES  65 OFFICES 44 5. STRATÉGIE ET PERSPECTIVES 2020 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES 45 STRATÉGIE DE CROISSANCE Poursuite de notre stratégie de croissance historique

Poursuivre l'élargissement de notre réseau sur nos trois piliers : EUROPE DE L'OUEST / ASIE /

AMERIQUE DU NORD Conquérir de nouvelles parts de marché où nous sommes déjà présents Etendre notre offre vers des services à valeur ajoutée et vers le Supply Chain management

Extension du réseau : Moyen Orient , Maghreb, Afrique Subsaharienne

Moyen Orient Maghreb, Afrique Subsaharienne Développements de marchés verticaux / segments stratégiques et marchés de niche

Fine Arts, Fairs & Events, Food & Beverage,…

Accélération de l'offre Overseas Logistics sur l'ensemble du réseau

Acquisitions 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES 46 PERSPECTIVES 2020 Marché

La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 va très probablement entrainer une récession cette année qui affectera significativement les échanges mondiaux.

A date, il n'est pas possible d'évaluer la durée et l'impact du COVID-19.

CLASQUIN

Naturellement Clasquin inscrit sa vision 2020 dans cet environnement récessif.

Le Groupe a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et permettre la continuité de ses opérations.

Bien évidemment le Groupe met en œuvre toutes les mesures possibles pour abaisser son point mort tout en maintenant son outil de production opérationnel afin d'être prêt à accompagner ses clients lors de la sortie de crise.

Les effets de la crise sanitaire actuelle ne remettent cependant pas en cause les fondamentaux et la stratégie de croissance du Groupe qui demeurent solides sur le moyen et long terme.

18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES 47 6. INFORMATION DE L'ACTIONNAIRE 21 COUNTRIES  65 OFFICES STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DU GROUPE CLASQUIN Répartition du capital de CLASQUIN Au 31.12.2019 Yves Revol + Olymp 45,7% Public 41,0% AutresSalariés 1,0%12,3% 48 Répartition du flottant de CLASQUIN TPI de mai 2019 Institutionnels Privés 23.5% 76.5% 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES ÉVOLUTION 49 DU TITRE CLASQUIN 44 42 40 +16,7 % 38 36 34 31/12/2019 32 35,0 € 30 28 31/12/2018 30,0 € 26 02/01/2019 02/02/2019 02/03/2019 02/04/2019 02/05/2019 02/06/2019 02/07/2019 02/08/2019 02/09/2019 02/10/2019 02/11/2019 02/12/2019 02/01/20 Informations complémentaires :  Capitalisation (31.12.18) : 69,2 M€  Capitalisation (31.12.19) : 80,7 M€  Flottant (31.12.2019) : 41,3%  Moyenne des échanges en 2019 : 685 titres/jour 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS… 50 ▪ Jeudi 30 avril 2020 Activité T1 2020 ▪ Jeudi 27 août 2020 Activité T2 2020 ▪ Mercredi 23 septembre 2020 Résultats semestriels 2020 ▪ Jeudi 29 octobre 2020 Activité T3 2020 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES THIS IS CLASQUIN THE CLIENTS, PROFIT & COMPANY 52 7. ANNEXES COMPTES CONSOLIDÉS 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES EVOLUTION DES MARGES UNITAIRES MARITIMES 53 DE 2014 À DECEMBRE 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 320 303 300 285 295 285 288 285 289 287 278 276 280 281 282 274 275 266 269 262 263 (5 ans) 267 272 260 263 265 261 259 256 240 234 248 245 241 220 227 200 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Marge moyenne unitaire annuelle Marge unitaire maritime Marge moyenne unitaire sur 5 ans 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES EVOLUTION DES MARGES UNITAIRES AÉRIENNES 54 DE 2014 À DECEMBRE 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 330 320 297 317 310 307 300 295 300 297 290 271 288 281 280 285 269 280 273 270 262 269 273 267 273 (5 ans) 260 258 261 259 256 250 254 254 255 240 244 242 246 253 248 240 230 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Marge moyenne unitaire annuelle Marge unitaire aérienne Marge moyenne unitaire sur 5 ans 21 COUNTRIES  65 OFFICES RÉPARTITION DE LA MARGE COMMERCIALE BRUTE EN % 55 2018 2019 Europe (hors Europe (hors France France)… Asie France France)… Asie 39,1% Pacifique 40,0% Pacifique 24,4% 25,4% LOG System Amériques LOG System Amériques 11,9% LCI 10,9% 4,1% LCI 4,1% CLASQUIN CLASQUIN 10,2% 11,0% 18/03/2020 21 COUNTRIES  65 OFFICES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (K€) Soldes intermédiaires de 2019 Publié % MCB 2019 % MCB 2018 % MCB Variation gestion Hors IFRS 16 19/ 18 Chiffre d'affaires 331 277 331 277 308 341 +7,4% Marge commerciale brute 76 732 100% 76 732 100% 68 886 100% +11,4% Charges externes -14 326 -18,7% -17 189 -22,4% -16 258 -23,6% +5,7% Salaires et charges -48 750 -63,5% -48 750 -63,5% -43 369 -63,0% +12,4% Excédent brut d'exploitation 13 882 18,1% 11 020 14,4% 9 259 13,4% +19,0% DAP -5 577 -2 836 -2 836 Autres produits / autres charges 301 301 79 Résultat opérationnel 8 606 11,2% 8 485 11,1% 6 502 9,4% +30,5% courant Résultat non courant -354 -352 -722 Résultat opérationnel 8 252 10,8% 8 132 10,6% 5 780 8,4% +40,7% Résultat financier -649 -505 -328 Mise en equivalence 32 32 54 Résultat brut avant impôts 7 634 9,9% 7 660 10,0% 5 506 8,0% +39,1% IS & Impôts différés -3 164 -3 171 -2 115 Résultat net de l'ensemble 4 470 5,8% 4 488 5,8% 3 391 4,9% +32,4% consolidé Part des minoritaires 593 593 588 Résultat net part du Groupe 3 877 5,1% 3 895 5,1% 2 803 4,1% +39,0% 18/03/2020 56 21 COUNTRIES  65 OFFICES La Sté Clasquin SA a publié ce contenu, le 18 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le18 mars 2020 17:25:09 UTC. Document originalhttps://www.clasquin.com/download/2019-resultats-annuels-2/?wpdmdl=35063 Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/8E5F56C9ABA3C8A0019B361648EA4BB4A6B617EA 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur CLASQUIN 21/02 CLASQUIN : dégradé par LCM AO 21/02 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : LVMH, Sodexo, GTT, Kering, Hermès, Unibail, Suez, Nes.. 21/02 CLASQUIN : marge commerciale brute en hausse de 11,4 % en 2019 AO 21/02 BOURSE DE PARIS : Coup de mou pour les "Sorcières" 21/02 EN DIRECT DES MARCHES : Engie, Valeo, Genfit, ADP, Teleperformance, Unicredit.. 20/02 CLASQUIN : T4 2019 BU 20/02 CLASQUIN : Chiffre d'affaires 4è trimestre CO 2019 CLASQUIN : Déclaration mensuelle des droits de vote CO 2019 CLASQUIN : Déclaration Dirigeants-Acquisition CO 2019 CLASQUIN : Déclaration Dirigeants-Cession CO Recommandations des analystes sur CLASQUIN 21/02 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : LVMH, Sodexo, GTT, Kering, Hermès, Unibail, Suez, Nes.. 2019 CLASQUIN : signe une 'belle acquisition', dit Oddo, à l'achat CF 2018 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Danone, Tarkett, X-Fab, Spie, Swatch, Umicore...