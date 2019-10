Clasquin : T3 2019 : Accélération de la croissance de l'activité (+8,7% lfl) et de la marge commerciale brute (+17,7% lfl)

Regulatory News :

9 mois T3 Sept 2019

9 mois Sept 2018

9 mois Variation à

périmètre

et changes

courants Variation à

périmètre

et changes

constants

(lfl)** T3 2019 /

T3 2018 à

périmètre et

changes

courants T3 2019 /

T3 2018 à

périmètre et

changes

constants (lfl)** CONSOLIDE (non audité) Nombre d’opérations 202 249 197 409 +2,5% +5,1% +5,3% +8,7% Chiffre d'affaires (M€)* 240,4 227,1 +5,9% +8,8% +10,9% +15,0% Marge commerciale brute (M€) 55,6 51,3 +8,4% +10,6% +14,0% +17,7%

* Rappel : le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur pertinent de l'évolution de l'activité dans notre secteur car il est impacté de manière très significative par l'évolution des taux de fret maritime, aérien, des surcharges fuel et des taux de change (en particulier versus $ …etc Les indicateurs pertinents sont l'évolution du nombre d'opérations, l'évolution des volumes transportés et, sur le plan financier, l'évolution de la marge commerciale brute.

** : Périmètre constant : hors impact cession ECS US fin octobre 2018 et acquisition Favat début juillet 2018.

A l’exception de la zone Grande Chine (+2,5% sur 9 mois), le groupe connait depuis le début de l’année une forte croissance de sa marge commerciale brute sur la plupart des zones géographiques sur lesquelles il est présent.

A noter la très forte croissance

De l’activité aux US (MCB +49% sur 9 mois) (liée à l’arrivée d’un nouveau management et par effet induit de nouveaux clients) et

(liée à l’arrivée d’un nouveau management et par effet induit de nouveaux clients) et De l’activité RO/RO* sur le Maghreb (MCB +21% sur 9 mois) (liée également à l’arrivée de nouvelles équipes)

qui amplifient la croissance du groupe et en particulier le développement de l’activité maritime.

Par ailleurs, la baisse de l’activité aérienne en tonnage est contenue.

*RO/RO (Roll on / Roll off : Transport par route + bateau (remorques ou camions charges sur bateaux)

REPARTITION DE L’ACTIVITE PAR METIERS

NOMBRES D’OPERATIONS à périmètre et changes courants MARGE BRUTE (en M€) à périmètre et changes courants 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2019/

30.09.2018 T3 2019/

T3 2018 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2019/

30.09.2018 T3 2019/

T3 2018 Fret maritime 86 936 90 432 -3,9% -2,3% 24,7 22,9 +7,9% +14,7% Fret aérien 62 254 60 347 +3,2% +3,4% 18,2 17,7 +3,0% +10,4% RO/RO* 34 656 29 682 +16,8% +31,0% 6,3 5,2 +20,3% +22,5% Autres 18 403 16 948 +8,6% +15,8% 4,7 4,1 +14,9% +9,6% TOTAL FORWARDING & LOGISTICS 202 249 197 409 +2,5% +5,3% 54,0 50,0 +8,0% +13,4% Log System 2,3 2,0 +12,6% +36,3% Ecritures de consolidation -0,7 -0,7 NS NS TOTAL CONSOLIDE 55,3 51,3 +8,4% +14,0%

*: Roll On / Roll Off

EVOLUTION DES VOLUMES 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2019/

30.09.2018 T3 2019/

T3 2018 Fret maritime 161 897 EVP* 148 290 EVP* +9,2% +22,0% Fret aérien 45 921 T** 53 461 T** -14,1% -6,5%

* : Equivalent vingt pieds

** : Tonnes

FAITS MARQUANTS T3 2019

Acquisition le 1er octobre 2019 de 80% du capital de la société canadienne Cargolution Inc, spécialisée dans le freight forwarding.

Ses bureaux sont situés à Montréal et Toronto.

CA de 50MCan$ (30/06/19 – 12 mois)

MCB de 10MCan$ (30/06/19 – 12 mois)

La société compte 91 collaborateurs.

Les actionnaires dirigeants conservent une participation de 20% et vont continuer à assurer la direction de la société.

La société sera intégrée dans les comptes consolidés du groupe à compter du 1er octobre 2019.

Mise en œuvre d’un plan de Co-investissement en actions CLASQUIN SA à destination des dirigeants et des managers, couplé à un plan d’Attributions Gratuites d’Actions (AGA) à 5 ans dont les modalités d’attribution (notamment conditions de présence et de performance) ont été arrêtées par le Conseil d’Administration du 16 octobre 2019.

33 managers dont 10 étrangers ont participé à ce plan.

Le nombre maximum d’actions gratuites à 5 ans représente 1,7% du capital.

Poursuite de la consultation bancaire en vue de la mise en place d’un crédit syndiqué visant à :

Assurer le financement nécessaire à de futures opérations de croissance externe

Sécuriser une partie du financement lié au développement organique

Redonner de la maturité aux dettes existantes

Finalisation prévue avant la fin de l’année 2019.

PERSPECTIVES 2019

Marché

Croissance mondiale en volume attendue :

Maritime : 1 à 2%

Aérien : -5 à -6%

CLASQUIN

Croissance globale significativement supérieure à celle du marché

CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique et les Etats Unis.

Le titre est coté sur EURONEXT GROWTH, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP. Pour plus d’information merci de consulter notre site www.clasquin.com.

CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d'euros)."

CLASQUIN fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

LEI : 9695004FF6FA43KC4764

