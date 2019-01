Clasquin : dissociation du président et du directeur général

08/01/2019 | 15:51

Clasquin fait part de la dissociation des fonctions de président et de directeur général depuis 1er janvier 2019 : Yves Revol conserve son mandat de président du conseil d'administration tandis que la direction générale est confiée à Hugues Morin.



Pour mémoire, Yves Revol était PDG du groupe d'ingénierie en transport aérien et maritime depuis le 1er janvier 1983. Hugues Morin est un actionnaire significatif détenant 5,2% du capital directement et indirectement au travers de sa holding personnelle.



