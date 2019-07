Clasquin : négociations exclusives pour une société au Canada

11/07/2019 | 18:20

Clasquin annonce être en négociations exclusives pour l'acquisition d'une société au Canada.



La société cible est spécialisée dans le transport international, au départ et à destination du Canada.



Clasquin détiendrait 80% du capital. Les actionnaires cédants conserveraient une participation minoritaire de 20%.



La réalisation de l'opération est envisagée au cours du second semestre 2019.



