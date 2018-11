Clasquin : se sépare de sa filiale ECS US

28/11/2018 | 14:30

Après des travaux de restructuration d'ECS US, en redressement, Clasquin annonce avoir finalement décidé de céder les titres détenus dans cette filiale à l'associé historique, également dirigeant d'ECS US.



Cette opération se traduira par une charge non courante dans les comptes consolidés estimée à ce jour à 460.000 euros. Le montant final sera comptabilisé dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.



ECS US est une société américaine spécialisée dans le freight forwarding qui avait été acquise en septembre 2014. N'étant pas intégrée opérationnellement dans le réseau Clasquin, sa sortie du groupe n'a pas d'impact sur les opérations du groupe.



