Clasquin : Oddo BHF reste à 'achat fort', ajuste sa cible

20/09/2018 | 09:42

Oddo BHF relève son objectif de cours de 42 à 43 euros et réitère son opinion 'achat fort' sur Clasquin, titre faisant partie de sa liste de convictions 'Nextcap S2 2018', suite à une publication semestrielle supérieure à ses attentes.



Le bureau d'études rehausse son scenario 2018 pour la société à savoir une marge brute de 69,5 millions d'euros en croissance de 10,5% et un résultat opérationnel courant de 7,4 millions soit une marge de 10,7% (+140 points de base).



'Le momentum reste très bon pour Clasquin avec une forte dynamique des volumes confirmée sur l'ensemble des zones et un levier sur les marges qui se confirme', poursuit l'analyste, qui pointe aussi 'une valorisation toujours raisonnable.'



