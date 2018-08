Clasquin : Oddo reste à l'achat après les chiffres d'activité

31/08/2018 | 11:41

Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 42 E après l'annonce d'une forte croissance de l'activité au 2ème trimestre.



' Suite à cette publication en ligne avec nos attentes, nous laissons inchangé notre scénario 2018 à savoir : une marge brute de 69.1 MEe en progression de 10%e et un ROC de 7.3 ME soit une MOC de 10.5%e (+120pb) ' indique le bureau d'analyses.



Sur la période, l'activité ressort à 17.5 ME (contre 17.4 MEe), en progression de 12% par rapport au 2ème trimestre 2017. Sur le 1er semestre, la marge brute publiée est donc en croissance de 13.5% à 34.2 ME (contre 34.1 MEe).



Oddo souligne que les marges brutes connaissent une forte croissance dans l'aérien (+20.2%) et plus modérée dans le maritime (+4.7%).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.