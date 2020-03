Clear Channel Outdoor : La valeur du jour à Wall Street - CLEAR CHANNEL OUTDOOR cède le contrôle de Clear Media à un consortium

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'action Clear Channel Outdoor bondit de plus de 24% à 0,669 dollar grâce à la cession de 50,91% de Clear Media, le plus grand opérateur d'abribus publicitaires en République Populaire de Chine. Cette participation est valorisée 253 millions de dollars. Un consortium d’investisseurs a constitué un véhicule ad hoc afin de soumettre une offre publique d’achat conditionnelle pour acquérir Clear Media Limited, cotée sur le Hong Kong Stock Exchange.Le consortium est composé de Han Zi Jing, Président directeur général de Clear Media à hauteur de 40%, Antfin (Hong Kong) Holding Limited à hauteur de 30%, JCDecaux à hauteur de 23% et China Wealth Growth Fund III à hauteur de 7%.Le prix de l'offre de 7,12 dollars hongkongais par action représente un montant total de 3,857 milliards de dollars hongkongais pour l'ensemble des actions de Clear Media. La prime s'élève à près de 87% sur le cours moyen au cours des trente derniers jours précédant l'annonce le 29 novembre de la possible cession de ses activités en Chine.La société a l'intention d'utiliser le produit net de cette transaction, soit environ 220 millions de dollars, pour améliorer sa position de liquidité et accroître sa flexibilité financière.Clear Media, qui exploite un total de plus de 57 000 faces publicitaires dans 25 villes, a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 209 millions de dollars pour un Ebitda de 54 millions de dollars.