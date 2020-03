Clear Channel Outdoor : apporte ses titres Clear Media à l'offre de rachat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Clear Channel Outdoor est attendu en forte hausse à Wall Street alors que sa filiale Clear Channel KNR Neth Antilles NV, qui détient 50,9% de Clear Media, a donné son accord irrévocable pour apporter ses actions à l'offre de rachat. Un consortium d’investisseurs a constitué un véhicule ad hoc afin de soumettre une offre publique d’achat conditionnelle pour acquérir Clear Media Limited, cotée sur le Hong Kong Stock Exchange. Ce dernier est le plus grand opérateur d'abribus publicitaires en République Populaire de Chine, exploitant un total de plus de 57 000 faces publicitaires.Le prix de l'offre de 7,12 dollars hongkongais par action représente un montant total de 3,857 milliards de dollars hongkongais pour l'ensemble des actions de Clear Media.Le consortium est composé de Han Zi Jing, Président Directeur Général de Clear Media à hauteur de 40%, Antfin (Hong Kong) Holding Limited à hauteur de 30%, JCDecaux à hauteur de 23% et China Wealth Growth Fund III à hauteur de 7%.