CMC Markets Plc : S'attend à ce que ces résultats battent le consensus

Le courtier n'a pas encore donné de chiffre précis pour le T1 2021, mais a noté qu'il était supérieur aux 102,3 millions de livres sterling déclarés pour les six premiers mois de 2019, grâce à une activité de trading en forte croissance, environ le double du niveau observé au T1 – 2020. Cela peut s'expliquer avec le confinement où de plus en plus de personnes ont ouvert un compte de bourse pour profiter de la baisse du marché de début d'année.

Source: CMC MARKETS – Investor Relations "Notre investissement dans la technologie continue d'attirer et de fidéliser les clients, avec des fonctionnalités de pointe et une performance opérationnelle robuste pendant ces périodes de volume extrêmement élevé. L'acquisition de clients et le nombre de clients actifs restent à des niveaux élevés" a indiqué CMC Markets dans son communiqué d'aujourd'hui.