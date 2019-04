CMC Markets Plc : de mauvais résultats et une démission

03/04/2019 | 09:37

Le courtier en ligne britannique CMC Markets Plc a annoncé un résultat d'exploitation 2019 en baisse, la nouvelle législation ayant pénalisé l'activité. Le directeur financier quitte la société.

Le renforcement de la réglementation de protection des investisseurs pèse lourdement sur les acteurs du secteur comme CMC Markets, IG Group et Plus500. CMC a précisé que le résultat opérationnel de l'exercice clos le 31 mars se limitera à 131 millions de livres, contre 187,1 millions de livres un an avant. La division en charge des produits financiers complexes pour la clientèle de détail a vu ses revenus fondre de 37%. Ces mauvaises performances coïncident avec la démission du directeur financier Grant Foley.



CMC blâme les nouvelles règles imposées par les régulateurs européens, qui ont conduit les clients de détail à réduire le nombre de leurs opérations et à utiliser davantage de liquidités pour alimenter leurs dépôts minimaux. Le groupe souligne toutefois que le marché montre des "signes de stabilisation".



A Londres, l'action perd plus de 8% à 76,80 GBp en séance. Le titre a perdu la moitié de sa valeur en un an.